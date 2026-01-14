NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
María Corina Machado

Llegada de María Corina Machado a Washington genera expectativa entre congresistas y venezolanos en el exilio

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
La visita de Machado coincide con importantes desarrollos en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

La premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, aterriza en Washington, Estados Unidos, para reunirse personalmente este jueves en la Casa Blanca con Donald Trump.

Su llegada genera expectativa entre congresistas y venezolanos en el exilio que la esperan para mostrarle su apoyo.

La agenda de la dirigente política en la capital de la unión americana incluye reuniones con las principales autoridades del poder ejecutivo y legislativo estadounidense.

Según el itinerario revelado, la actividad comenzará a las 10:15 de la mañana con una reunión privada entre el Secretario de Estado y Donald Trump.

Entre las 11:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, Machado acudirá a la Casa Blanca para su encuentro con el mandatario estadounidense, donde abordarán temas clave de la agenda política venezolana, especialmente la excarcelación de los presos políticos.

Durante el encuentro, se espera que María Corina Machado realice la entrega simbólica del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

La agenda de la líder venezolana continuará por la tarde a las 3:00 de la tarde con reuniones en el Capitolio, donde se encontrará primero con senadores y posteriormente con congresistas del poder legislativo estadounidense.

El Departamento de Estado confirmó a NTN24 que el régimen venezolano habría liberado a ciudadanos estadounidenses que permanecían como prisioneros políticos.

La diplomacia estadounidense calificó estos hechos como "un paso importante" y confirmó que diplomáticos visitarán próximamente Caracas para reunirse con los estadounidenses liberados.

Adicionalmente, NTN24 tuvo acceso a un memorando del Departamento de Justicia, fechado el 23 de diciembre, dirigido al asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional.

El documento explica la legalidad de la operación para detener a Nicolás Maduro, argumentando que "la autoridad del presidente para dirigir el uso de la fuerza militar sin autorización previa del Congreso deriva sus responsabilidades como jefe ejecutivo y comandante en jefe".

El memorando cita textualmente a María Corina Machado, indicando que sus declaraciones públicas llamando a la detención de Nicolás Maduro "evidencian el clamor de un apoyo en Venezuela a la intervención de Estados Unidos”.

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero / Foto AFP
España

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Protestas contra el régimen de Irán - Foto AFP
Protestas

"El pueblo iraní esta vez no va a ceder bajo ningún concepto": activista Nilufar Saberi ante represión del régimen islámico a las protestas

