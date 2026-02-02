NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Vuelo

República Dominicana reanuda vuelos con Venezuela que permanecían suspendidos desde julio de 2024

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas dentro de un avión comercial - Foto de referencia pexels
Personas dentro de un avión comercial - Foto de referencia pexels
La decisión se produce un día después de que la cancillería de la dictadura venezolana anunciara la reactivación de los servicios consulares.

Este lunes, República Dominicana dio luz verde a la reanudación de los vuelos con Venezuela, los cuales permanecían suspendidos desde julio de 2024.

o

La medida se enmarca en el proceso de reapertura internacional impulsado por el régimen “interino” venezolano, instaurado por EE. UU. tras la captura del tirano Nicolás Maduro.

La decisión se produce un día después de que la cancillería de la dictadura venezolana anunciara la reactivación de los servicios consulares.

Cabe recordar que Caracas había roto relaciones diplomáticas con Santo Domingo el 29 de julio de 2024, luego de que se pusiera en duda la reelección de Maduro, lo que derivó también en la cancelación de las conexiones aéreas entre ambos países, muy utilizadas como ruta hacia Miami.

o

Desde que Delcy Rodríguez asumió la jefatura del régimen tras el arresto de Maduro, el chavismo ha promovido acercamientos con Washington y otras naciones.

En este contexto, la Junta de Aviación Civil dominicana informó que se autorizó la reanudación de vuelos de pasajeros, carga y correo, tras un acuerdo bilateral, aunque sin precisar la fecha exacta del reinicio de las operaciones.

Hasta el momento, el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, no ha emitido un pronunciamiento oficial.

La reapertura de la ruta aérea con República Dominicana se suma a otras conexiones que Venezuela ha comenzado a restablecer luego de un período de aislamiento, provocado por una alerta estadounidense que restringió de facto su espacio aéreo.

o

En ese entonces, el presidente Donald Trump desplegó buques de guerra en el Caribe y dejó abierta la posibilidad de una intervención militar directa, mientras que el mandatario dominicano, Luis Abinader, aliado de Washington, autorizó el uso de infraestructuras aeroportuarias del país para operaciones logísticas contra el régimen de Maduro.

Temas relacionados:

Vuelo

vuelo comercial

Avión

República Dominicana

Anuncio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“No queremos que se dañe la relación con nuestro mejor aliado”: empresarios colombo-americanos viajaron a Washington en paralelo al encuentro de Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que “una vez que liberemos a Venezuela” del régimen chavista, trabajará para que Cuba y Nicaragua sean “libres”

Ambar Castillo, madre de dos prisioneras políticas en Venezuela / Agentes del régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Venezolanos en el mundo / FOTO: EFE
Migrantes venezolanos

¿Regresarán los venezolanos al país tras la caída de Nicolás Maduro?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que “una vez que liberemos a Venezuela” del régimen chavista, trabajará para que Cuba y Nicaragua sean “libres”

Ambar Castillo, madre de dos prisioneras políticas en Venezuela / Agentes del régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Venezolanos en el mundo / FOTO: EFE
Migrantes venezolanos

¿Regresarán los venezolanos al país tras la caída de Nicolás Maduro?

Foto de referencia de un buque petrolero (AFP)
Buque petrolero

Estados Unidos está confiscando otro buque petrolero en el Caribe, según funcionarios

Ricardo Hausmann director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard - Foto: AFP
Venezuela

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

Diosdado Cabello reapareció en la red social X que fue bloqueada por Maduro en Venezuela y los usuarios reaccionaron: "Eres el siguiente"

Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
Donald Trump

Corte de apelaciones dictamina que decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue ilegal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre