República Dominicana reanuda vuelos con Venezuela que permanecían suspendidos desde julio de 2024

Este lunes, República Dominicana dio luz verde a la reanudación de los vuelos con Venezuela, los cuales permanecían suspendidos desde julio de 2024.

La medida se enmarca en el proceso de reapertura internacional impulsado por el régimen “interino” venezolano, instaurado por EE. UU. tras la captura del tirano Nicolás Maduro.

La decisión se produce un día después de que la cancillería de la dictadura venezolana anunciara la reactivación de los servicios consulares.

Cabe recordar que Caracas había roto relaciones diplomáticas con Santo Domingo el 29 de julio de 2024, luego de que se pusiera en duda la reelección de Maduro, lo que derivó también en la cancelación de las conexiones aéreas entre ambos países, muy utilizadas como ruta hacia Miami.

Desde que Delcy Rodríguez asumió la jefatura del régimen tras el arresto de Maduro, el chavismo ha promovido acercamientos con Washington y otras naciones.

En este contexto, la Junta de Aviación Civil dominicana informó que se autorizó la reanudación de vuelos de pasajeros, carga y correo, tras un acuerdo bilateral, aunque sin precisar la fecha exacta del reinicio de las operaciones.

Hasta el momento, el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, no ha emitido un pronunciamiento oficial.

La reapertura de la ruta aérea con República Dominicana se suma a otras conexiones que Venezuela ha comenzado a restablecer luego de un período de aislamiento, provocado por una alerta estadounidense que restringió de facto su espacio aéreo.

En ese entonces, el presidente Donald Trump desplegó buques de guerra en el Caribe y dejó abierta la posibilidad de una intervención militar directa, mientras que el mandatario dominicano, Luis Abinader, aliado de Washington, autorizó el uso de infraestructuras aeroportuarias del país para operaciones logísticas contra el régimen de Maduro.