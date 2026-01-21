NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Fuerzas Militares

Gigantes navales se unen para desarrollar buques de guerra que se manejen de manera digital para Estados Unidos

enero 21, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Buque de combate | U.S. Navy
El proyecto se enfocará en usar lanzadores de misiles y paquetes de sensores en contenedores para operar como “superbases flotantes”.

Las empresas Hanwha Defense, Hanwha Systems y HavocAI son líderes en tecnología de defensa, espacio y sistemas de información más avanzada del mercado, especializados en soluciones para la guerra no tripulada.

Ahora, de acuerdo con los términos del Memorando de Entendimiento (MOU), las empresas desarrollarán conjuntamente ASV (vehículos de Superficie Autónomos o no tripulados) lo que incluirá la planificación de la producción de la masa, la instalación, el desarrollo de las propuestas y las aéreas técnicas del proyecto.

De acuerdo con los detalles que dieron estas organizaciones, la producción se realizará conforme al programa de licitación de Naves de Superficie de Ataque Modulares (MDA) del gobierno estadunidense, el cual se enfoca en usar lanzadores de misiles y paquetes de sensores en contenedores para operar como “superbases flotantes” autónomas que permitan a la Mariana realizar operaciones de combate y apoyo logístico en cualquier parte del mundo sin depender en su mayoría de las bases en tierra, esto según el medio The War Zone.

“El Departamento de Guerra ha enviado una clara señal de demanda a la industria de la construcción naval: necesitamos más barcos, más rápidos, con más capacidades y aun precio más bajo”, expresó Paul Lwin, cofundador y director ejecutivo de HavocAI.

En ese orden de ideas, el director ejecutivo de Hanwha Defense USA, Michael Coulter también se pronunció y enfatizó que “al forjar una asociación entre una empresa de defensa aliada con una escala de fabricación avanzada como Hanwha y una empresa de tecnología de defensa que prioriza el software como HavocAI, entregaremos ASV de última generación a gran escala para los miembros del servicio estadunidense”.

Finalmente, cabe recordar que HavocAI ha tenido negocios muy exitosos con Estados Unidos, puesto que recientemente cerro una ronda de financiación de 85 millones de dólares por la venta de docenas de buques al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

