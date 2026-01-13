María Corina Machado y Edmundo González exigen la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y alertan que sin ello "no puede haber transición"
La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el presidente legítimo, Edmundo González, exigieron este martes la liberación de todos los presos políticos en Venezuela días después del anuncio del régimen sobre masivas excarcelaciones.
A través de un comunicado de la vocería oficial de Venezuela, Machado y González cuestionaron el número de excarcelaciones que se han registrado, según el régimen, y las condiciones de ellas.
“A cinco días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados”, señalaron en el comunicado.
“La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad”, agregaron.
A su vez, denunciaron que las personas excarceladas “siguen sometidas a medidas cautelares abusivas”.
En ese sentido, fueron enfáticos en afirmar que no puede haber una transición en Venezuela si no se liberan a todos los presos políticos.
“Por eso nuestro mensaje al régimen, Venezuela y el mundo es claro: no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”, subrayaron.
“Nuestra demanda sigue siendo la misma, única, clara y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos”, insistieron.
De acuerdo con distintas organizaciones de Derechos Humanos, incluida la ONG Foro Penal, hasta el momento se han podido corroborar únicamente 56 excarcelaciones, lo que representa menos del 5% de los cerca de 1.000 presos políticos que hay en Venezuela.