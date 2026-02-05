Congresista estadounidense pidió a grandes aerolíneas suspender todos sus vuelos hacia el "brutal régimen de Cuba"

Carlos A. Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano, pidió a las grandes aerolíneas del país que suspendan todos sus vuelos hacia el “brutal régimen de Cuba”.

El congresista, quien es presidente del Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima de la Cámara de Representantes, envió una carta a las compañías aéreas en la cual expresó su “profunda preocupación por las continuas operaciones comerciales” hacia la isla caribeña e instó a “suspender todos los vuelos”.

Argumentó que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una Orden Ejecutiva el 29 de enero de 2026 en la que declaró al régimen de Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense.

“El régimen cubano está actualmente designado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Estado Patrocinador del Terrorismo. Esta designación refleja el largo historial del régimen de apoyar a actores hostiles, albergar a fugitivos estadounidenses y alinearse con gobiernos adversarios que socavan activamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, detalló.

En ese contexto, señaló que “permitir vuelos comerciales rutinarios a un régimen abiertamente hostil a Estados Unidos presenta graves riesgos para la seguridad nacional y pública”.

“Los servicios de inteligencia y seguridad cubanos mantienen extensas operaciones de vigilancia y contrainteligencia, y el régimen tiene un historial documentado de explotar los viajes y el comercio internacionales para sus propios fines. Estos factores plantean preocupaciones legítimas sobre la seguridad de los pasajeros, la seguridad de la información y el cumplimiento de la legislación estadounidense”, añadió.

Finalmente, dijo que “los vuelos comerciales proporcionan a la dictadura cubana divisas que benefician directamente al régimen y a su aparato de seguridad, no al pueblo cubano”.

“Continuar con estas operaciones pone en riesgo la legitimación y el sostenimiento financiero de un gobierno que reprime a sus ciudadanos, amenaza la estabilidad regional y actúa en directa oposición a los intereses de seguridad de Estados Unidos”, concluyó.