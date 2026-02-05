NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Régimen Castrista

Congresista estadounidense pidió a grandes aerolíneas suspender todos sus vuelos hacia el "brutal régimen de Cuba"

febrero 5, 2026
Por: Saúl Montes
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba - AFP
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba - AFP
El legislador envió una carta a las compañías aéreas en la cual expresó su “profunda preocupación por las continuas operaciones comerciales” hacia la isla caribeña.

Carlos A. Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano, pidió a las grandes aerolíneas del país que suspendan todos sus vuelos hacia el “brutal régimen de Cuba”.

El congresista, quien es presidente del Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima de la Cámara de Representantes, envió una carta a las compañías aéreas en la cual expresó su “profunda preocupación por las continuas operaciones comerciales” hacia la isla caribeña e instó a “suspender todos los vuelos”.

o

Argumentó que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una Orden Ejecutiva el 29 de enero de 2026 en la que declaró al régimen de Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense.

“El régimen cubano está actualmente designado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Estado Patrocinador del Terrorismo. Esta designación refleja el largo historial del régimen de apoyar a actores hostiles, albergar a fugitivos estadounidenses y alinearse con gobiernos adversarios que socavan activamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, detalló.

En ese contexto, señaló que “permitir vuelos comerciales rutinarios a un régimen abiertamente hostil a Estados Unidos presenta graves riesgos para la seguridad nacional y pública”.

“Los servicios de inteligencia y seguridad cubanos mantienen extensas operaciones de vigilancia y contrainteligencia, y el régimen tiene un historial documentado de explotar los viajes y el comercio internacionales para sus propios fines. Estos factores plantean preocupaciones legítimas sobre la seguridad de los pasajeros, la seguridad de la información y el cumplimiento de la legislación estadounidense”, añadió.

o

Finalmente, dijo que “los vuelos comerciales proporcionan a la dictadura cubana divisas que benefician directamente al régimen y a su aparato de seguridad, no al pueblo cubano”.

“Continuar con estas operaciones pone en riesgo la legitimación y el sostenimiento financiero de un gobierno que reprime a sus ciudadanos, amenaza la estabilidad regional y actúa en directa oposición a los intereses de seguridad de Estados Unidos”, concluyó.

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

