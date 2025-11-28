NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Avianca

Avianca suspende vuelos por actualización en el software de sus aviones Airbus A320, más del 70% de su flota

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Avianca A320 | Foto: EFE
Avianca dijo que notificará a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones con las que cuentan para poder ajustar sus planes de viaje.

Este viernes, la aerolínea Avianca anunció que dejará en tierra al más del 70% de su flota A320 por actualizaciones en su software.

La aerolínea explicó que esta decisión se tomó para que se pueda hacer una actualización urgente en el software solicitada por Airbus.

En su comunicado, Avianca explicó: “Hoy, Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software”.

“Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca”, añadió.

Además, detalló que comenzará de manera inmediata a trabajar en las modificaciones requeridas “por el fabricante, inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”.

Es por esta razón que suspendió la venta de tiquetes para viaje hasta el 8 de diciembre, para evitar “un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles”.

Y aseguró que notificará a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones con las que cuentan para poder ajustar sus planes de viaje.

Según informó la compañía, debido a esto, presentarán interrupciones en las operaciones durante los próximos 10 días.

Por su parte, Airbus comentó en su comunicado que debido a un análisis reciente se dieron cuenta de que la Flota A320 ha revelado “que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”.

Es por esto por lo que Airbus solicitó que se realizaran medidas preventivas de manera inmediata mediante “una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT)”.

Esto con el fin de implementar “la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota”.

“Esta AOT se reflejará en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)”, añade el texto.

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Alerta para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela - Foto EFE
Vuelos cancelados

Maduro comienza a suspender licencias de aerolíneas que paralizaron vuelos a Venezuela por seguridad

Portaviones | Foto Canva
Despliegue militar

China presenta su portaviones más avanzado y asienta un golpe estratégico en su competencia con EE. UU.

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

La FIFA actualiza su ranking: la Vinotinto escala posiciones y Colombia queda cerca de ser cabeza de grupo del Mundial

Alerta para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela - Foto EFE
Vuelos cancelados

Maduro comienza a suspender licencias de aerolíneas que paralizaron vuelos a Venezuela por seguridad

Panamá ante El Salvador en las Eliminatorias de CONCACAF - Foto: EFE
Mundial 2026

Exentrenador de Colombia protagonizó enfrentamiento con aficionado que lo increpó tras la eliminación de su selección del Mundial 2026

Ca7riel & Paco Amoroso - AFP
Latin Grammy

Artistas argentinos que conquistaron los Grammy Latinos anunciaron inusual decisión con sus primeros gramófonos

Portaviones | Foto Canva
Despliegue militar

China presenta su portaviones más avanzado y asienta un golpe estratégico en su competencia con EE. UU.

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Foto X: @USMC (U.S. Marine)
Despliegue militar de Estados Unidos

Advierten que América Latina vive un momento decisivo con el despliegue de EE. UU.: "Cada gobierno debe decidir de qué lado está"

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre