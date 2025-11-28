Avianca suspende vuelos por actualización en el software de sus aviones Airbus A320, más del 70% de su flota

Este viernes, la aerolínea Avianca anunció que dejará en tierra al más del 70% de su flota A320 por actualizaciones en su software.

La aerolínea explicó que esta decisión se tomó para que se pueda hacer una actualización urgente en el software solicitada por Airbus.

En su comunicado, Avianca explicó: “Hoy, Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software”.

“Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca”, añadió.

Además, detalló que comenzará de manera inmediata a trabajar en las modificaciones requeridas “por el fabricante, inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”.

Es por esta razón que suspendió la venta de tiquetes para viaje hasta el 8 de diciembre, para evitar “un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles”.

Y aseguró que notificará a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones con las que cuentan para poder ajustar sus planes de viaje.

Según informó la compañía, debido a esto, presentarán interrupciones en las operaciones durante los próximos 10 días.

Por su parte, Airbus comentó en su comunicado que debido a un análisis reciente se dieron cuenta de que la Flota A320 ha revelado “que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”.

Es por esto por lo que Airbus solicitó que se realizaran medidas preventivas de manera inmediata mediante “una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT)”.

Esto con el fin de implementar “la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota”.

“Esta AOT se reflejará en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)”, añade el texto.