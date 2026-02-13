NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

Canciller de Colombia asegura que es posible que Delcy Rodriguez viaje a Colombia la próxima semana

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Sin embargo, añadió que “sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero”.

Este viernes trascendió que el Gobierno de Colombia adelanta gestiones para que la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, visite el país la próxima semana.

En la mañana, fuentes que pidieron guardar el anonimato dijeron a NTN24 que, tras la caída de Maduro, Petro había invitado a Delcy Rodríguez a la casa de Nariño en Bogotá.

o

El encuentro con la encargada haría parte de los compromisos adquiridos por Petro con Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada, cuando el mismo Petro reveló que hablaron de "cómo reactivar a Venezuela".

Posteriormente, en conversación con EFE, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo que "es posible" que Rodríguez, viaje a Colombia la semana próxima y que esperan tener "el lunes o martes" una respuesta del régimen venezolano para cerrar la visita.

Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó la canciller.

Petro, tras la caída de Maduro, le pidió a Delcy Rodríguez combatir "juntos" al narcotráfico.

El mandatario ha asegurado que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

o

Y días después de la captura de Maduro anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Presidencia de Colombia

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Billetes colombianos (Canva)
salario mìnimo

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

n
Donald Trump

Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas - EFE
Presos políticos

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas

El presidente de EEUU Donald Trump y la primera dama Melania Trump salen de la Casa Blanca para un evento en Carolina del Norte - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Más de Actualidad

Ver más
El Helicoide / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

"Hemos decidido que El Helicoide se transforme en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para nuestra Policía": Delcy Rodríguez

Portaviones USS Abraham Lincoln - Foto AFP
Portaviones

Portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados estadounidenses llegarán a Oriente Próximo; Trump dijo que espera "no tener que usarlos"

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez ofreció cooperación a Estados Unidos antes de la captura de Maduro, según The Guardian

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Imagen de Júpiter tomada por la JunoCam en 2021 - Foto AFP
Planetas

Descubren que el planeta más grande de nuestro sistema solar realmente no es tan enorme como se pensaba

El Helicoide / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

"Hemos decidido que El Helicoide se transforme en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para nuestra Policía": Delcy Rodríguez

Portaviones USS Abraham Lincoln - Foto AFP
Portaviones

Portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados estadounidenses llegarán a Oriente Próximo; Trump dijo que espera "no tener que usarlos"

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez ofreció cooperación a Estados Unidos antes de la captura de Maduro, según The Guardian

Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Foto: EFE
Nayib Bukele

Desde Colombia se estarían haciendo extorsiones en El Salvador, según el presidente Nayib Bukele

Lula da Silva | Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

Lula da Silva le pide a Trump en Foro organizado por CAF que permita que Venezuela "pueda saber cuidar de su soberanía"

Miguel Díaz-Canel/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a advertencias de EE. UU., Delcy Rodríguez continúa "fortaleciendo su cooperación" con Cuba durante llamada confirmada por Miguel Díaz-Canel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre