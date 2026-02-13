Canciller de Colombia asegura que es posible que Delcy Rodriguez viaje a Colombia la próxima semana

Este viernes trascendió que el Gobierno de Colombia adelanta gestiones para que la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, visite el país la próxima semana.

En la mañana, fuentes que pidieron guardar el anonimato dijeron a NTN24 que, tras la caída de Maduro, Petro había invitado a Delcy Rodríguez a la casa de Nariño en Bogotá.

VEA TAMBIÉN La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington” o

El encuentro con la encargada haría parte de los compromisos adquiridos por Petro con Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada, cuando el mismo Petro reveló que hablaron de "cómo reactivar a Venezuela".

Posteriormente, en conversación con EFE, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo que "es posible" que Rodríguez, viaje a Colombia la semana próxima y que esperan tener "el lunes o martes" una respuesta del régimen venezolano para cerrar la visita.

Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó la canciller.

Petro, tras la caída de Maduro, le pidió a Delcy Rodríguez combatir "juntos" al narcotráfico.

El mandatario ha asegurado que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez asegura en entrevista con NBC que está de acuerdo en organizar elecciones "libres y justas" en Venezuela o

Y días después de la captura de Maduro anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.