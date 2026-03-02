NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Fuerza Aérea

Así quedó registrado el momento en el que un piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección
Piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección
A través de su cuenta de X, la Fuerza Aérea de Israel compartió imágenes en las que el piloto desvía al misil elevándose por encima de las nubes.

En imágenes quedó registrado el momento en el que un piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección.

A través de su cuenta de X, la Fuerza Aérea de Israel compartió imágenes en las que el piloto desvía al misil elevándose por encima de las nubes.

o

"Hay otro lanzamiento, que nos desvía, elevándose por encima de las nubes. Documentación especial: Un piloto de combate que atacó en Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección”, indicó.

Asimismo, informaron que, hasta el momento, la Fuerza Aérea ha realizado más de 1.000 misiones de combate sobre los cielos iraníes.

Entretanto, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, completó un ataque contra decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán.

“Como parte de los ataques aéreos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron sedes y bases de agencias de seguridad interna, subordinadas al régimen terrorista iraní y responsables de reprimir las protestas contra el régimen, incluso mediante el uso de la violencia y la detención de civiles. Atacar estas bases agrava el daño a la capacidad represiva del régimen”, afirmó.

Además, las FDI atacaron más de diez sedes del Ministerio de Inteligencia iraní, el organismo central de inteligencia del régimen terrorista, y la sede de la Fuerza Quds. “Los ataques tuvieron como objetivo sedes donde la Inteligencia Militar identificó actividad de soldados del régimen”, puntualizó

“Paralelamente, la Fuerza Aérea siguió atacando lanzadores de misiles tierra-tierra, sitios utilizados para producir armas para las fuerzas iraníes, así como otros sitios de la Guardia Revolucionaria”, agregó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que seguirán dañando las estructuras y operativos del régimen dondequiera que opere. “El ataque consumado agrava el daño al régimen terrorista iraní”.

Temas relacionados:

Fuerza Aérea

Israel

Irán

Misil

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nosotros, la mayoría de los iraníes, no vemos eso como ataque, Trump dijo que iba a ayudar al pueblo iraní y lo ha hecho": Galin Shirzad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Actualidad

Ver más
Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

A-12 OXCART | Foto CIA
Aviones de combate

La CIA anunció restauración de avión de reconocimiento estratégico secreto utilizado en la guerra fría

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
México

¿Es necesaria la reforma electoral propuesta por la presidente de México, Claudia Sheinbaum?

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

A-12 OXCART | Foto CIA
Aviones de combate

La CIA anunció restauración de avión de reconocimiento estratégico secreto utilizado en la guerra fría

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Junta de Paz | Foto AFP
América Latina

País de Latinoamérica ofrece sus tropas a la Junta de Paz para Gaza

Taxi en Colombia / Diana Ospina, mujer víctima de hurto en Bogotá - Fotos: EFE / X
Bogotá

Caso Diana Ospina: luego de varias horas de angustia, la mujer apareció con vida en Bogotá

El presidente Gustavo Petro y el buque 'Ocean Mariner'. (EFE)
Gustavo Petro

El presidente Petro reconoció que una empresa colombiana cargó un buque petrolero que luego fue interceptado por Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre