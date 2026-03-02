Así quedó registrado el momento en el que un piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección

En imágenes quedó registrado el momento en el que un piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección.

A través de su cuenta de X, la Fuerza Aérea de Israel compartió imágenes en las que el piloto desvía al misil elevándose por encima de las nubes.

"Hay otro lanzamiento, que nos desvía, elevándose por encima de las nubes. Documentación especial: Un piloto de combate que atacó en Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección”, indicó.

Asimismo, informaron que, hasta el momento, la Fuerza Aérea ha realizado más de 1.000 misiones de combate sobre los cielos iraníes.

Entretanto, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, completó un ataque contra decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán.

“Como parte de los ataques aéreos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron sedes y bases de agencias de seguridad interna, subordinadas al régimen terrorista iraní y responsables de reprimir las protestas contra el régimen, incluso mediante el uso de la violencia y la detención de civiles. Atacar estas bases agrava el daño a la capacidad represiva del régimen”, afirmó.

Además, las FDI atacaron más de diez sedes del Ministerio de Inteligencia iraní, el organismo central de inteligencia del régimen terrorista, y la sede de la Fuerza Quds. “Los ataques tuvieron como objetivo sedes donde la Inteligencia Militar identificó actividad de soldados del régimen”, puntualizó

“Paralelamente, la Fuerza Aérea siguió atacando lanzadores de misiles tierra-tierra, sitios utilizados para producir armas para las fuerzas iraníes, así como otros sitios de la Guardia Revolucionaria”, agregó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que seguirán dañando las estructuras y operativos del régimen dondequiera que opere. “El ataque consumado agrava el daño al régimen terrorista iraní”.