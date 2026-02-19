Así reaccionó el rey Carlos III al enterarse de que su hermano fue detenido en hechos vinculados al caso Epstein

Este jueves se conoció la noticia del arresto del expríncipe Andrés, en su cumpleaños número 66, por una "sospecha de mala conducta" relacionada con el caso Epstein.

Según indicó la policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención.

Ante la noticia, el rey Carlos III, hermano de Andrés, se pronunció afirmando que la ley "debe de seguir su curso".

Por medio de una inusual declaración firmada, el monarca británico señaló que: "lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes".

Carlos III también reiteró que "en esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación".

Y concluyó haciendo énfasis en que "la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes".

Este jueves la policía local señaló sobre la detención del expríncipe que se dio "como parte de la investigación" y bajo "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

El pasado 11 de febrero salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que el hermano del rey Carlos III transmitió informaciones confidenciales a Jeffrey Epstein. La fiscalía informó que está "en contacto" con la policía sobre esas sospechas.

El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

Dicho correo se suma a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que el expríncipe en 2010 envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

En ese momento, la policía de Windsor indicó que está "examinando esta información" sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de sus cargos aristocráticos.

Estos documentos se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025.