Viernes, 27 de febrero de 2026
Vehículos

Reconocida marca de lujo ordena revisión de cientos de miles de vehículos por riesgo de incendio

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Los vehículos de cinco modelos diferentes están "potencialmente afectados" por el problema de seguridad.

El gigante automotriz BMW tendrá que retirar 337.000 automóviles en todo el mundo debido a riesgos de incendio, informó el viernes el regulador alemán del transporte KBA.

El organismo ordenó la segunda llamada a revisión de la marca en menos de un mes.

Los vehículos, 29.000 de ellos en Alemania y de cinco modelos diferentes, están "potencialmente afectados" por el problema de seguridad, que se refiere a un cableado incorrecto del tablero, según el regulador.

Este anuncio de retirada afecta a los i5, 5, M5, i7 y 7 fabricados entre junio de 2022 y diciembre de 2025, informó el organismo.

Hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente relacionado con este riesgo para la seguridad, añadió.

Un portavoz de BMW confirmó las cifras de la retirada en Alemania, pero no pudo confirmar las cantidades internacionales referidas por KBA.

Cabe recordar que, a principios de febrero, BMW anunció que llamará a revisión a cientos de miles de automóviles en todo el mundo por el riesgo potencial de que los motores de arranque provocaran un incendio.

A finales de 2024, el fabricante alemán retiró 1,5 millones de vehículos debido a un sistema de frenos defectuoso, lo que le obligó a revisar a la baja sus previsiones para ese año.

