Boeing apuesta por América Latina en acuerdo estratégico con la Universidad Ben-Gurión sobre seguridad aeroespacial

Una de las empresas aeroespaciales más grande del mundo, The Boeing Company, firmó una alianza con la Universidad Ben-Gurión del Néguev para convertirse en un nuevo referente mundial en ciberseguridad automática.

El acuerdo incluye un foco especial en América Latina y la creación de un centro de investigación pionero, impulsado por ambas entidades, el cual está respaldado por un financiamiento plurianual de cinco años que supera los 10 millones de dólares.

“La seguridad cibernética es un componente crítico para el futuro de la aviación y del espacio. Esta alianza con la Universidad Ben-Gurión nos permite avanzar en soluciones innovadoras junto a uno de los centros académicos más avanzados del mundo en esta materia”, expresó Boeing en un comunicado.

Como parte de la apertura, la universidad Ben-Gurión estrecho sus lazos hasta el continente sudamericano, hacia el país de Argentina.

De acuerdo con la agenda institucional, en las próximas semanas el vicepresidente Jeff Kaye asistirá a varias reuniones claves con los representantes de amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina.

El objetivo será profundizar la cooperación académica, favorecer proyectos conjuntos y robustecer la relación con la comunidad argentina.

Jeff Kaye, vicepresidente de Asuntos Públicos y Desarrollo de Recursos en la Universidad Ben-Gurión dijo que “Argentina es un socio estratégico con un enorme potencial en ciencia, educación e innovación, y nuestro objetivo es profundizar una relación a largo plazo que beneficie a ambas sociedades”.

Cabe recalcar que la Universidad Ben-Gurión se posiciona como una de las principales referencias en investigación en Israel y el mundo, resaltando por su énfasis en innovación y desarrollo sostenible.

Finalmente, con las agendas previstas, el objetivo será ampliar el intercambio académico, impulsar investigación colaborativa y consolidar los lazos entre la universidad y las instituciones educativas de Argentina.