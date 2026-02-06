NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
América Latina

Boeing apuesta por América Latina en acuerdo estratégico con la Universidad Ben-Gurión sobre seguridad aeroespacial

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto @Boeing
Foto @Boeing
Con una comunidad de 20.000 estudiante y representantes de más de 70 países, la universidad busca liderar la ciberseguridad aeronáutica a nivel mundial.

Una de las empresas aeroespaciales más grande del mundo, The Boeing Company, firmó una alianza con la Universidad Ben-Gurión del Néguev para convertirse en un nuevo referente mundial en ciberseguridad automática.

o

El acuerdo incluye un foco especial en América Latina y la creación de un centro de investigación pionero, impulsado por ambas entidades, el cual está respaldado por un financiamiento plurianual de cinco años que supera los 10 millones de dólares.

“La seguridad cibernética es un componente crítico para el futuro de la aviación y del espacio. Esta alianza con la Universidad Ben-Gurión nos permite avanzar en soluciones innovadoras junto a uno de los centros académicos más avanzados del mundo en esta materia”, expresó Boeing en un comunicado.

Como parte de la apertura, la universidad Ben-Gurión estrecho sus lazos hasta el continente sudamericano, hacia el país de Argentina.

De acuerdo con la agenda institucional, en las próximas semanas el vicepresidente Jeff Kaye asistirá a varias reuniones claves con los representantes de amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina.

El objetivo será profundizar la cooperación académica, favorecer proyectos conjuntos y robustecer la relación con la comunidad argentina.

o

Jeff Kaye, vicepresidente de Asuntos Públicos y Desarrollo de Recursos en la Universidad Ben-Gurión dijo que “Argentina es un socio estratégico con un enorme potencial en ciencia, educación e innovación, y nuestro objetivo es profundizar una relación a largo plazo que beneficie a ambas sociedades”.

Cabe recalcar que la Universidad Ben-Gurión se posiciona como una de las principales referencias en investigación en Israel y el mundo, resaltando por su énfasis en innovación y desarrollo sostenible.

Finalmente, con las agendas previstas, el objetivo será ampliar el intercambio académico, impulsar investigación colaborativa y consolidar los lazos entre la universidad y las instituciones educativas de Argentina.

Temas relacionados:

América Latina

Avión

Aeronave

Argentina

Aeropuertos

Universidad

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado y David van Weel, ministro de Exteriores de Paises Bajos - Foto: @ministerBZ
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a país europeo el apoyo al pueblo venezolano en la búsqueda de la "libertad y democracia"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez: "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco"

biodiversidad marina - Foto Canva
Biodiversidad

“Las aguas internacionales ahora tienen un instrumento vinculante que las puede proteger”: Juliana Sintura, WWF Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y David van Weel, ministro de Exteriores de Paises Bajos - Foto: @ministerBZ
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a país europeo el apoyo al pueblo venezolano en la búsqueda de la "libertad y democracia"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez: "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco"

biodiversidad marina - Foto Canva
Biodiversidad

“Las aguas internacionales ahora tienen un instrumento vinculante que las puede proteger”: Juliana Sintura, WWF Colombia

Diosdado Cabello | Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia a un mes del operativo de Estados Unidos y dice que el régimen busca "el regreso" de Maduro a Venezuela

Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile)-Foto: EFE
Incendios en Chile

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Venezuela

"Es un régimen que se desploma y en el que se traicionan entre ellos mismos": Omar González, dirigente del Partido Vente Venezuela, tras un mes de la captura de Maduro

Pete Hegseth y Marco Rubio - Foto AFP
Transición

Experto analiza cada fase del plan anunciado por Estados Unidos en Venezuela: dice que la primera es la más compleja y que ya empezó

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre