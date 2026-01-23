Giorgia Meloni dice que espera poder nominar a Trump al Nobel de la Paz si pone fin a la guerra en Ucrania

La jefa del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, dijo este viernes que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponga fin a la guerra en Ucrania para poder postular su nombre al Premio Nobel de la Paz.

Durante una conferencia de prensa después de reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, Meloni dijo: "Espero que algún día podamos otorgar un Premio Nobel de la Paz a Donald Trump".

"Confío en que si él logra hacer una diferencia (...) para alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania, entonces finalmente, nosotros también podríamos nominar a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz", añadió la líder italiana, quien presume de tener buena relación con el mandatario estadounidense.

Trump vio frustrado su anhelo de recibir el galardón en 2025 luego de que fuera otorgado a la líder democrática venezolana María Corina Machado, quien posteriormente se lo dedicó y le entregó su medalla la semana pasada.

En un mensaje al primer ministro noruego Jonas Gahr Store, hecho público este lunes, Trump dijo que no obtener el premio significaba que ya no se sentía obligado "a pensar puramente en la paz".

Para este jueves, Trump presentó su "Junta de Paz" en Davos, inicialmente diseñada para supervisar la tregua en la Franja de Gaza, pero que se ha transformado en un mecanismo destinado a resolver todo tipo de conflictos a nivel mundial.

El mandatario estadounidense invitó a varios países a ser parte de dicha junta, entre ellos Italia, pero Meloni respondió que supone "problemas constitucionales".

Y es que, según reportes de la prensa, la Constitución italiana impide que el país se una a toda organización liderada por un solo líder extranjero.

Meloni habría pedido a Trump, quien preside la "junta", representa a Estados Unidos y lidera su consejo ejecutivo, que introduzca cambios "para satisfacer las necesidades no solo de Italia, sino también de otros países europeos".