Granko Arteaga

Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reaparece en reunión con Diosdado Cabello tras la captura de Maduro

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Reunión de los colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
Reunión de los colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
A través de un vídeo se ve a Arteaga sentado en una "mesa de trabajo" acompañado por otros colaboradores de la tiranía venezolana.

Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reapareció en una reunión convocada por el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello.

En el audiovisual se ve al esbirro en cuestión, pensativo y leyendo unos apuntes, mientras Cabello habla de unos “asuntos internos” del régimen.

Luego de que trascendiera la captura del narco-dictador, Nicolás Maduro, Arteaga cerró sus redes sociales.

De rango coronel, Arteaga, que lleva la batuta de la Dirección de Acciones Especiales (DAE) de la contrainteligencia chavista, cerró su cuenta de Instagram.

Arteaga, frecuentemente, solía exhibir las operaciones llevadas a cabo por la DAE contra la disidencia venezolana.

Este militar ha sido señalado por víctimas y organizaciones de derechos humanos como uno de los principales responsables de actos de tortura durante el régimen de Maduro.

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU señala a Arteaga de ordenar, supervisar y participar directamente en torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Es conocido bajo tres alias, "El Carnicero de Maduro", "El Barba" o "El Torturador". Se le vincula directamente con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y el asesinato del inspector del CICPC Óscar Pérez.

Además, la Fiscalía de Chile lo ha identificado como sospechoso clave en el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

