Miércoles, 21 de enero de 2026
Estudio revela cuáles son las principales amenazas que enfrentará un importante sector de trabajadores latinoamericanos en 2026

enero 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trabajadores - Foto de referencia Canva
La compañía Chubb expuso los riesgos a los que pueden enfrentarse los trabajadores en medio de problemas en la región y arrolladores avances tecnológicos.

Un reciente estudio reveló las que son las principales amenazas que enfrentará un importante sector de trabajadores latinoamericanos en 2026 en medio de distintas crisis vividas durante el último año en la región, a la que a su vez han llegado distintos tipos de herramientas digitales que los expertos consideran, deben implementarse.

La investigación, presentada en un informe realizado por la compañía Chubb, reveló que el sector de la construcción en América Latina enfrenta un escenario de la que fue descrita como "una creciente presión operativa y financiera".

Los elementos que amenazan el desarrollo, por ejemplo, de obras civiles y proyectos de infraestructura en la región, están relacionados, según el estudio, con la inflación persistente, la devaluación de monedas locales y "una alta siniestralidad laboral".

Bajo esa perspectiva, el informe, titulado 'Construcción bajo presión: Panorama de riesgos en América Latina y su impacto en el sector' identifica los desafíos más relevantes que enfrentan agentes como las empresas constructoras en la región, desde los impactos económicos y políticos hasta los riesgos medioambientales, tecnológicos y sociales.

El estudio destaca, entretanto, que solo una minoría de empresas han incorporado nuevas tecnologías como el modelado de información para la construcción (BIM por sus siglas en inglés) o Inteligencia Artificial (IA) para optimizar sus procesos, mientras que la escasez de financiamiento y la dilación en contratos agudizan la incertidumbre del entorno.

La exposición a terremotos, inundaciones y huracanes, junto con conflictos sociales y bloqueos comunitarios, representan también riesgos crecientes en proyectos de mediano y gran tamaño, por lo que los expertos del informe aseguran que las nuevas exigencias ambientales requieren mayores estándares de sostenibilidad y control.

En ese sentido, la baja adopción de herramientas digitales y el riesgo creciente de ciberataques a plataformas de gestión y seguimiento de obras son varias de las amenazas que pueden enfrentar los trabajadores latinoamericanos en 2026.

Frente a este panorama, implementar una estrategia integral de gestión del riesgo se ha convertido en una necesidad expuesta por los encargados del estudio para "garantizar la sostenibilidad de los proyectos en Latinoamérica", por lo que sugieren varias medidas como la integración de seguros especializados, calificada por Chubb como "una herramienta clave para fortalecer la resiliencia del sector".

Entre los principales hallazgos sobre las amenazas en la construcción latinoamericana se evidenciaron en el estudio de Chubb:

  • La inflación y la devaluación encarecen los proyectos.
  • La seguridad laboral sigue siendo deficiente en la mayoría de las obras.
  • Solo una minoría de empresas ha adoptado tecnologías digitales.
  • Los cambios políticos y las protestas sociales afectan la ejecución de proyectos.
  • El riesgo climático y la oposición comunitaria (bloqueos, litigios y hasta la paralización total de obras)
  • representan obstáculos claves.

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

