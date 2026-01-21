Estudio revela cuáles son las principales amenazas que enfrentará un importante sector de trabajadores latinoamericanos en 2026

Un reciente estudio reveló las que son las principales amenazas que enfrentará un importante sector de trabajadores latinoamericanos en 2026 en medio de distintas crisis vividas durante el último año en la región, a la que a su vez han llegado distintos tipos de herramientas digitales que los expertos consideran, deben implementarse.

La investigación, presentada en un informe realizado por la compañía Chubb, reveló que el sector de la construcción en América Latina enfrenta un escenario de la que fue descrita como "una creciente presión operativa y financiera".

VEA TAMBIÉN Ministerio del Trabajo de Colombia tomó drástica decisión contra restaurante Andrés Carne de Res donde bailarina se quemó el 80% de su cuerpo o

Los elementos que amenazan el desarrollo, por ejemplo, de obras civiles y proyectos de infraestructura en la región, están relacionados, según el estudio, con la inflación persistente, la devaluación de monedas locales y "una alta siniestralidad laboral".

Bajo esa perspectiva, el informe, titulado 'Construcción bajo presión: Panorama de riesgos en América Latina y su impacto en el sector' identifica los desafíos más relevantes que enfrentan agentes como las empresas constructoras en la región, desde los impactos económicos y políticos hasta los riesgos medioambientales, tecnológicos y sociales.

El estudio destaca, entretanto, que solo una minoría de empresas han incorporado nuevas tecnologías como el modelado de información para la construcción (BIM por sus siglas en inglés) o Inteligencia Artificial (IA) para optimizar sus procesos, mientras que la escasez de financiamiento y la dilación en contratos agudizan la incertidumbre del entorno.

La exposición a terremotos, inundaciones y huracanes, junto con conflictos sociales y bloqueos comunitarios, representan también riesgos crecientes en proyectos de mediano y gran tamaño, por lo que los expertos del informe aseguran que las nuevas exigencias ambientales requieren mayores estándares de sostenibilidad y control.

En ese sentido, la baja adopción de herramientas digitales y el riesgo creciente de ciberataques a plataformas de gestión y seguimiento de obras son varias de las amenazas que pueden enfrentar los trabajadores latinoamericanos en 2026.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro decreta aumento del 23% del salario mínimo en Colombia para 2026 en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento o

Frente a este panorama, implementar una estrategia integral de gestión del riesgo se ha convertido en una necesidad expuesta por los encargados del estudio para "garantizar la sostenibilidad de los proyectos en Latinoamérica", por lo que sugieren varias medidas como la integración de seguros especializados, calificada por Chubb como "una herramienta clave para fortalecer la resiliencia del sector".

Entre los principales hallazgos sobre las amenazas en la construcción latinoamericana se evidenciaron en el estudio de Chubb: