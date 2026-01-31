Jeff Bezos frena el turismo espacial de Blue Origin y entra a la competencial Lunar con SpaceX, empresa de Musk

Blue Origin, la empresa espacial del multimillonario Jeff Bezos, anunció el viernes pasado que pausará temporalmente los vuelos de su cohete de turismo espacial para destinar más recursos a sus ambiciones lunares.

La compañía dijo en un comunicado que "pausará los vuelos del New Shepard por no menos de dos años", con el fin de "acelerar aún más el desarrollo de las capacidades humanas lunares de la compañía".

New Shepard es un cohete reutilizable que ha llevado a docenas de personas a la línea de Kármán, reconocido internacionalmente como el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.

"La decisión refleja el compromiso de Blue Origin con la meta nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente y sostenida", agregó el comunicado.

En ese contexto, Blue Origin entra a competir con la empresa aeroespacial SpaceX, de Elon Musk, en el mercado de los vuelos a la órbita para ver qué empresa privada primero logra aterrizar humanos en la superficie lunar para el programa Artemis de la NASA.

Además, la empresa de Bezos actualmente tiene un contrato de 3.400 millones de dólares con la NASA para desarrollar el modelo de aterrizaje de Blue Moon, diseñado para transportar astronautas hacia y desde la luna, con un aterrizaje previsto para 2029.

En ese contexto, el año pasado, la compañía ha llevado a cabo con éxito dos vuelos orbitales no tripulados en su gigante cohete New Glenn, que es más potente que el New Shepard.

También en 2025, la NASA dijo que abriría licitaciones para una misión a la Luna, la tercera fase del programa Artemis. Cabe aclarar que Blue Origin es el contratista actual para la quinta misión planeada para el programa, valorado en millones de dólares.

Finalmente, en su segundo período en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre la NASA para acelerar el progreso para enviar una misión tripulada a la Luna, mientras China adelanta esfuerzos similares.