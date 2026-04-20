El presidente del Parlamento del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dice que Irán mostrará "nuevas cartas en el campo de batalla" si reinicia la guerra con EE. UU. e Israel

Este lunes, el presidente del Parlamento del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Teherán tendría "nuevas cartas" en caso de un reinicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

A pocos días que expire el cese el fuego de dos semanas, Baqer Qalibaf se pronunció a través de sus redes sociales.

"No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla", sostuvo el colaborador del régimen iraní.

Las declaraciones de Baqer Qalibaf se dan luego de que el carguero Touska, con bandera iraní, intentara romper el bloqueo por lo que en el Golfo de Omán fue interceptado por Estados Unidos.

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Las fuerzas de Estados Unidos precisaron que la operación se dio “después de que el destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) desactivara la propulsión de Touska cuando el buque comercial no cumplió con repetidas advertencias de las fuerzas de EE. UU. durante un período de seis horas”.

Según los últimos datos disponibles del sitio web Marine Traffic, el portacontenedores Touska, que zarpó de Malasia el 12 de abril, se encontraba a unos 45 km de la costa sur de Irán.

De acuerdo a las cifras publicadas el sábado por la mañana por el ejército, desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes el 13 de abril, "23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas americanas de regresar".

Irán, recordemos, levantó el viernes el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero el sábado anunció que recuperaba el "control estricto" de la demarcación en respuesta a la decisión de EE. UU. de mantener el bloqueo de sus puertos.

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En un mensaje publicado el domingo por la mañana en Truth Social, Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz, dirigidos, según dijo, contra un buque francés y otro británico.

El cierre del Estrecho de Ormuz es una situación sensible que repercute a escala internacional, ya que provoca una crisis energética y económica mundial, debido a que bloquea más del 20% del petróleo y gas natural comercializado globalmente.