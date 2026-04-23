"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Carlos Giménez, representante a la Cámara de los Estados Unidos por el distrito 26 de Florida, dijo este jueves que, si Delcy Rodríguez no coopera con el Gobierno del presidente Donald Trump, le espera un destino como el de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

"SOS Venezuela. Delcy no engaña a nadie. Todos sabemos de qué pata cojea esta sabandija", escribió el congresista de Estados Unidos en una nueva publicación en su cuenta oficial de X.

El congresista, quien ha sido un férreo crítico de regímenes como el de Venezuela y Cuba, advirtió de manera contundente a Rodríguez en caso de no contribuir con los Estados Unidos.

"¡Sabe que si no coopera (Delcy Rodríguez), terminará al lado de Maduro y Cilia en una cárcel federal!", agregó en la más reciente de una serie de advertencias provenientes del mismo legislador republicano.

Giménez, cabe resaltar, ha estado bastante activo desde el año pasado en sus plataformas y se le vio en distintas entrevistas anticipando una operación militar en Caracas contra Maduro en caso de que este no acatara los mensajes del Gobierno Trump.

Dicha misión, la Operación Resolución Absoluta, tuvo lugar finalmente el pasado 3 de enero y resultó en la captura del dictador y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron extraídos desde territorio venezolano hasta Nueva York, donde enfrentan varios cargos, incluidos algunos por narcotráfico.

La nueva publicación del congresista se da en medio de una alta incertidumbre en los venezolanos que, pese a que vieron la salida de Maduro del poder, rechazan a Rodríguez, quien fue vicepresidente del dictador.

Marchas en el país y distintas denuncias exigen, a su vez, la libertad de todos los presos políticos sin condiciones ni excepciones, luego de que fuera anunciada en febrero una Ley de Amnistía por parte del régimen de Venezuela que no ha realizado las liberaciones en su totalidad, como se suponía.

Entretanto, la administración Trump continúa dando instrucciones a Rodríguez en materia económica bajo el argumento de buscar la recuperación económica del país tras haber tomado el control del petróleo y antes de llevar a cabo una eventual transición hacia la democracia en Venezuela.

Se espera que dicha transición incluya elecciones democráticas en el país con la participación del equipo de la líder de la democracia venezolana María Corina Machado, cuyo compañero Edmundo González ganó las elecciones de julio de 2024, cuando Maduro, según las denuncias, se reeligió por medio de un deplorable fraude electoral.