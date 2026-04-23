NTN24
Jueves, 23 de abril de 2026
Jueves, 23 de abril de 2026
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

abril 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
En una nueva publicación en su cuenta de X, Carlos Giménez aseguró que Delcy Rodríguez "no engaña a nadie".

Carlos Giménez, representante a la Cámara de los Estados Unidos por el distrito 26 de Florida, dijo este jueves que, si Delcy Rodríguez no coopera con el Gobierno del presidente Donald Trump, le espera un destino como el de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

"SOS Venezuela. Delcy no engaña a nadie. Todos sabemos de qué pata cojea esta sabandija", escribió el congresista de Estados Unidos en una nueva publicación en su cuenta oficial de X.

o

El congresista, quien ha sido un férreo crítico de regímenes como el de Venezuela y Cuba, advirtió de manera contundente a Rodríguez en caso de no contribuir con los Estados Unidos.

"¡Sabe que si no coopera (Delcy Rodríguez), terminará al lado de Maduro y Cilia en una cárcel federal!", agregó en la más reciente de una serie de advertencias provenientes del mismo legislador republicano.

Giménez, cabe resaltar, ha estado bastante activo desde el año pasado en sus plataformas y se le vio en distintas entrevistas anticipando una operación militar en Caracas contra Maduro en caso de que este no acatara los mensajes del Gobierno Trump.

Dicha misión, la Operación Resolución Absoluta, tuvo lugar finalmente el pasado 3 de enero y resultó en la captura del dictador y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron extraídos desde territorio venezolano hasta Nueva York, donde enfrentan varios cargos, incluidos algunos por narcotráfico.

La nueva publicación del congresista se da en medio de una alta incertidumbre en los venezolanos que, pese a que vieron la salida de Maduro del poder, rechazan a Rodríguez, quien fue vicepresidente del dictador.

Marchas en el país y distintas denuncias exigen, a su vez, la libertad de todos los presos políticos sin condiciones ni excepciones, luego de que fuera anunciada en febrero una Ley de Amnistía por parte del régimen de Venezuela que no ha realizado las liberaciones en su totalidad, como se suponía.

Entretanto, la administración Trump continúa dando instrucciones a Rodríguez en materia económica bajo el argumento de buscar la recuperación económica del país tras haber tomado el control del petróleo y antes de llevar a cabo una eventual transición hacia la democracia en Venezuela.

o

Se espera que dicha transición incluya elecciones democráticas en el país con la participación del equipo de la líder de la democracia venezolana María Corina Machado, cuyo compañero Edmundo González ganó las elecciones de julio de 2024, cuando Maduro, según las denuncias, se reeligió por medio de un deplorable fraude electoral.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Carlos A. Giménez

Régimen venezolano

Gobierno de Donald Trump

Nicolás Maduro

Cilia Flores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto AFP
Régimen venezolano

“Mientras ocurría esto, Delcy Rodríguez estaba bailando”: Zair Mundaray tras motín en la cárcel del Yare en Venezuela

Hugo de Zela, excanciller de Perú - Foto: AFP
Perú

Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Buque iraní incautado por Estados Unidos - Fotos: Comando Central
Régimen de Irán

"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

"Con los iraníes, la mejor forma de negociar es demostrando una fuerza constante": analista sobre divisiones en intento de negociaciones con EE. UU.

GNB reprime a opositores venezolanos - Foto de referencia
Amnistía Internacional

"Un gran temor, es que la ley de amnistía en Venezuela se use como una forma de represión": Nastassja Rojas sobre nuevo informe de Amnistía Internacional

Más de Actualidad

Ver más
Marcha en Venezuela por salarios y pensiones dignas - Foto EFE
Marchas en Venezuela

Multitudinaria marcha en varias ciudades de Venezuela: exigen al régimen salarios y pensiones dignas

Diego Molano/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Diego Molano

"Es el presidente Petro quien debe garantizar la protección": exministro Diego Molano en NTN24 sobre amenaza de muerte contra Paloma Valencia

Escalada del conflicto en la frontera libanesa de Al Khayam - Foto de referencia: EFE
Hezbolá

Grupo terrorista Hezbolá atacó el norte de Israel y afirmó que fue en respuesta a "violaciones" de la tregua

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Astronautas de Artemis II
Artemis II

Astronautas de Artemis ll nombran cráter lunar en honor a la fallecida esposa del comandante de la misión

Marcha en Venezuela por salarios y pensiones dignas - Foto EFE
Marchas en Venezuela

Multitudinaria marcha en varias ciudades de Venezuela: exigen al régimen salarios y pensiones dignas

Diego Molano/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Diego Molano

"Es el presidente Petro quien debe garantizar la protección": exministro Diego Molano en NTN24 sobre amenaza de muerte contra Paloma Valencia

René Higuita, exarquero de la Selección Colombia - Foto: AFP
René Higuita

“Hoy se va mi padre, pero no se va la lección”: emotivo mensaje con el que René Higuita despidió a su padre

Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La FIFA hizo cambios en los horarios de varios partidos del Mundial 2026: tres selecciones sudamericanas resultaron afectadas

Escalada del conflicto en la frontera libanesa de Al Khayam - Foto de referencia: EFE
Hezbolá

Grupo terrorista Hezbolá atacó el norte de Israel y afirmó que fue en respuesta a "violaciones" de la tregua

Franklin Camargo, analista político / Captura de Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

"La captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, también es buena para los intereses de los norteamericanos": Franklin Camargo, analista político

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre