"Nos tomó aproximadamente 48 minutos (...) la gente está feliz": el presidente Trump se refirió a la operación ‘Resolución absoluta’ al hablar sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes sobre la operación “Resolución Absoluta” en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero, que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario aseguró que el operativo en la madrugada del sábado 3 de enero tomó nada más que 48 minutos. "¡La guerra nos tomó aproximadamente 48 minutos!", dijo Trump en una rueda de prensa en la que los asistentes soltaron risas al escucharlo.

A su vez, se refirió a su relación con el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, y el ánimo de los venezolanos tras cuatro meses desde la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

"Tenemos una gran relación, ¿y saben qué? Escuché el otro día que el pueblo de Venezuela está muy feliz”, indicó.

"Están viendo cosas que no veían desde hace 20 años. Están trabajando, y hay un espíritu en Venezuela que no tenían desde hace muchísimos años", agregó.

Trump también indicó que “grandes compañías” están llegando ahora a Venezuela gracias a la gran cantidad de petróleo que hay.

“Las grandes compañías que están llegando ahora, están construyendo estas plataformas gigantes porque hay mucho petróleo y muchas otras cosas, y mucha gente estupenda”, dijo.

Esta es la segunda vez en menos de una semana que Trump habla de la operación en Venezuela. El pasado jueves, el mandatario dijo durante una rueda de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, que el alto costo de operación que se llevó a cabo en la capital venezolana para capturar a Maduro ha sido pagado con creces.

“Hemos pagado el ataque muchas veces de sobra”, dijo el presidente Donald Trump. “Fue un ataque de menos de un día, en realidad fue de 45 minutos”, añadió.

El jefe de Estado norteamericano también se refirió al petróleo de Venezuela y aseguró que trabajan como una empresa conjunta con el régimen.

"Nos estamos llevando de maravilla con Venezuela. Estamos trabajando muy de cerca con ellos", indicó.

"Están produciendo más petróleo ahora que en décadas. Están ganando más dinero y nosotros también", agregó. “Somos como una empresa conjunta”, subrayó.