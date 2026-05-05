NTN24
Martes, 05 de mayo de 2026
Martes, 05 de mayo de 2026
Caribe

Dos muertos en el último ataque de Estados Unidos contra una narcolancha en el Caribe: “Transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque en el Caribe - Captura de video
Ataque en el Caribe - Captura de video
El ataque lo ejecutó la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur el 4 de mayo.

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en el Caribe, dejando como saldo dos “narcoterroristas abatidos”.

De acuerdo con el reporte del Comando Central (SOUTHCOM), la acción la llevó a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur el 4 de mayo bajo la dirección del general Francis L. Donovan.

o

El reporte del mando militar indica que labores de inteligencia confirmaron que “el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

“Dos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, puntualizó el SOUTHCOM en un mensaje en X.

Desde 2025, el Gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una campaña militar en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia su país.

La administración del presidente Trump insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que llama “narcoterroristas” en América Latina. Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas desde septiembre hasta la fecha tengan vínculos con el narcotráfico.

o

Según un recuento de la AFP, los ataques en aguas internacionales han dejado más de 180 personas muertas.

En el marco de despliegue antidrogas, el 3 de enero el presidente norteamericano anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

Temas relacionados:

Caribe

Ataque

Comando Sur

Narcolancha

Muerto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se va a reanudar la guerra": experto ante advertencia de Trump al régimen de Irán con nuevo 'Proyecto Libertad' para abrir el estrecho de Ormuz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Corina Machado respondió en NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez contra los venezolanos en el exilio que han huido del régimen

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

¿Salvarlos o sacrificarlos? El dilema de los hipopótamos en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

EE. UU. lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de serias amenazas de Irán

Protestas en Bogotá - AFP
Colombia

"Una orquestación criminal para afectar la democracia": Diego Molano frente a sentencia del Tribunal de Bogotá sobre 'estallido social' de 2021

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pronuncia unas palabras tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid-Foto: EFE/Canva
Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ecuador creará una megacárcel con características similares al CECOT - Foto: AFP
Ecuador

Inspirada en el CECOT de El Salvador, Ecuador anunció la creación de una megacárcel para combatir la criminalidad

Nicolás Maduro Guerra - EFE
Nicolás Maduro Guerra

“Nicolacito por los menos tu papá tiene el privilegio de comunicarse contigo, nosotros no la tuvimos”: ex preso político venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán lanzó contundentes advertencias a Estados Unidos contra su Proyecto Libertad

Familiares de presos políticos en Venezuela se encadenan alrededor de los centros de tortura - Foto AFP
Venezuela

"Tras su aprobación, se siguen condenando a personas por motivos políticos": analista sobre Ley de amnistía en Venezuela

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, líder del régimen de Venezuela | Foto AFP
Venezuela

Delcy Rodríguez realiza en país latinoamericano segunda visita como jefa de régimen de Venezuela tras la captura de Maduro

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán lanzó contundentes advertencias a Estados Unidos contra su Proyecto Libertad

Familiares de presos políticos en Venezuela se encadenan alrededor de los centros de tortura - Foto AFP
Venezuela

"Tras su aprobación, se siguen condenando a personas por motivos políticos": analista sobre Ley de amnistía en Venezuela

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Yechiel Leiter, embajador israelí en los Estados Unidos - Foto. AFP
Israel

Israel se niega a negociar un alto al fuego con Hezbolá durante el diálogo con el Líbano en Washington

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos - Foto: EFE
Caso Epstein

La primera dama de EE. UU. se desvincula del caso Epstein: "Rechazo los intentos maliciosos de difamar mi reputación"

Julián Álvarez, futbolista argentino - Foto: EFE
Julián Álvarez

Ante todo sinceridad: Julián Álvarez asegura que el día antes del partido contra el Barcelona no metió ni un tiro libre en los entrenamientos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre