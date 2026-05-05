Dos muertos en el último ataque de Estados Unidos contra una narcolancha en el Caribe: “Transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en el Caribe, dejando como saldo dos “narcoterroristas abatidos”.

De acuerdo con el reporte del Comando Central (SOUTHCOM), la acción la llevó a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur el 4 de mayo bajo la dirección del general Francis L. Donovan.

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El reporte del mando militar indica que labores de inteligencia confirmaron que “el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

“Dos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, puntualizó el SOUTHCOM en un mensaje en X.

Desde 2025, el Gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una campaña militar en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia su país.

La administración del presidente Trump insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que llama “narcoterroristas” en América Latina. Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas desde septiembre hasta la fecha tengan vínculos con el narcotráfico.

Según un recuento de la AFP, los ataques en aguas internacionales han dejado más de 180 personas muertas.

En el marco de despliegue antidrogas, el 3 de enero el presidente norteamericano anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.