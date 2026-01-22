NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis del tema en Ángulo de NTN24 con expertos.

En medio de una acalorada campaña electoral, la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Costa Rica ha levantado diversa controversia e interés.

La ceremonia de colocación de la "primera piedra" de una nueva cárcel en Alajuela, a 20 kilómetros de San José, contó con la presencia de Bukele y el presidente costarricense Rodrigo Chaves.

La obra se inspira en el modelo de seguridad carcelaria implantado por Bukele en El Salvador, generando un debate profundo sobre su conveniencia y posibles implicaciones.

Bukele fue explícito en sus comentarios durante la ceremonia, defendiendo su enfoque al decir que "la solución a la violencia no es solo invertir en educación y oportunidades", sino que para los criminales de alta peligrosidad, la capacitación académica ya no es adecuada.

Estas declaraciones resuenan con la candidata oficialista Laura Fernández, quien lidera las encuestas con promesas de "mano dura", una estrategia abiertamente respaldada por Chaves.

Por otro lado, la oposición costarricense ha expresado críticas, sugiriendo que la presencia de Bukele podría estar siendo utilizada como una táctica electoral por parte del gobierno de Chaves para aumentar el apoyo a su candidata.

Esta alianza entre Chaves y Bukele ha despertado preocupaciones sobre si Costa Rica, con su tradición democrática, puede implementar un modelo marcado por un régimen de excepción sin comprometer sus valores fundacionales de respeto a los derechos humanos.

El analista Andrés Pérez plantea que "Costa Rica ha seguido históricamente una política de respeto hacia los derechos fundamentales. La nueva política podría desafiar estos valores". Por su parte, Marlon Medina, analista y consultor político, señala que a pesar de las críticas, "la gente busca soluciones efectivas a la inseguridad que se ha agravado en el país."

