Viernes, 20 de febrero de 2026
Donald Trump

Trump viajará a China para reunirse con Xi Jinping: ya hay fecha confirmada del encuentro

febrero 20, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su par chino, Xi Jinping - Foto: EFE
“Voy a ir a China en abril, va a ser algo salvaje”, dijo Trump este jueves ante decenas de jefes de Estado en la Junta de Paz realizada en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará China del 31 de marzo al 2 de abril, según informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca y confirmó el mandatario de la Unión Americana este jueves durante la Junta de Paz.

Cabe resaltar que el líder republicano afirmó el 4 de febrero pasado que la relación de Estados Unidos con la segunda economía más grande del mundo era "extremadamente buena", tras una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping.

El encuentro que tendrá lugar a principios de abril será el primer viaje a territorio chino del presidente Donald Trump en su segunda administración.

Su viaje se confirma justo el día en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló parcialmente los aranceles a las importaciones de diversos países, incluido China.

Incluso, cabe recordar que el mandatario de la Unión Americana fijó aranceles hasta del 100% para algunos productos provenientes de China. No obstante, en mayo de 2025 ambos países llegaron a acuerdos y congelaron lo que se preveía una dura guerra comercial.

Esta será la sexta ocasión en la que Donald Trump se reunirá con Xi Jinping. Ya lo había hecho en abril y noviembre de 2017, noviembre de 2018, junio de 2019 y octubre de 2025.

Se espera que ambos mandatarios hablen de comercio internacional y también tecnología, un ámbito en el que ambos países compiten.

