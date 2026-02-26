NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Subasta

La chaqueta de Schwarzenegger en 'Terminator', los cascos de 'Gladiator' y un mapa de 'Harry Potter' entre los más de mil icónicos elementos que incluye una subasta

febrero 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' - Foto de referencia EFE
Chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' - Foto de referencia EFE
También se subastarán el arpón utilizado en 'Tiburón' y una cabeza luminosa de C-3PO de 'Star Wars'.

Una subasta en directo de Propstore Entertainment Memorabilia se celebrará del 25 al 27 de marzo en Los Ángeles e incluirá icónicos elementos de clásicos del cine y la televisión como 'Terminator' y 'Gladiator', dos películas que han marcado a varias generaciones a lo largo de la historia.

Propstore, cabe resaltar, es una de las principales empresas del mundo dedicada a la subasta y venta de objetos de colección, utilería y vestuario original utilizado en películas y series de televisión.

o

El arpón utilizado en la exitosa película de Steven Spielberg 'Tiburón' y una cabeza luminosa de C-3PO de 'Star Wars: El imperio contraataca' se encuentran también entre los más de 1550 objetos de cine y televisión que podrían recaudar alrededor de 9 millones de dólares en la subasta.

La cabeza del humanoide C-3PO, caracterizado por su cuerpo dorado, personalidad ansiosa y fluidez en más de seis millones de formas de comunicación, es uno de los artículos más destacados, con un precio estimado de entre 350.000 y 700.000 dólares.

El arpón utilizado por los personajes Quint y Matt Hooper en la película de suspense 'Tiburón', que celebró su aniversario número 50 el año pasado, tiene un precio estimado de entre 250.000 y 500.000 dólares.

También se subastará la caña de pescar de Quint, con un precio estimado de entre 75.000 y 150.000 dólares.

"Tenemos muchas piezas icónicas de la historia del cine y la televisión", dijo a la prensa Ibrahim Faraj, director de envíos de Propstore. "Las piezas de 'Tiburón' nunca salen a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para que los fans y coleccionistas puedan hacerse con algo", añadió.

Además de la chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' y los cascos de 'Gladiator', el mapa del merodeador de 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' también está a la venta.

El de Harry Potter es un mapa mágico de la escuela Hogwarts que los gemelos Fred y George Weasley le regalaron a Harry en la película de 2004 y tiene un precio estimado de entre 40.000 y 80.000 dólares.

o

"El mapa del merodeador es uno de los accesorios más queridos de toda la franquicia", indicó Faraj. "Está hecho totalmente a mano. Es muy complejo (...) se abre, tiene varias solapas. (...) Por lo tanto, es algo que habría llevado mucho tiempo crear y no hay muchos ejemplares", puntualizó.

Temas relacionados:

Subasta

Arnold Schwarzenegger

Gladiador

Star Wars

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Antonio Ledezma

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Portaviones de Estados Unidos - AFP
Portaviones

El portaviones USS Gerald R. Ford partió a Medio Oriente mientras que su par USS Abraham Lincoln fue captado desde el espacio operando en el Mar Arábigo

Más de Entretenimiento

Ver más
Harry Styles | Foto: EFE
Harry Styles

¿Regresa a Marvel? Se conoce el futuro de Harry Styles en la famosa franquicia de superhéroes: "hay planes para algunos y hay oportunidades para todos"

Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

¿Quién era el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy durante el show de medio tiempo en el Super Bowl?

Eric Dane (AFP)
Euphoria

Murió Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', a los 53 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión | Foto EFE
Aerolíneas

Esto dijo American Airlines sobre orificio en el exterior de avión que cubría la ruta Medellín - Miami: "Trabajaremos con las autoridades para investigar este incidente"

Técnico dice adiós a selección clasificada al Mundial de 2026 - Foto referencia: EFE
Copa del Mundo

Selección de las Américas clasificada al Mundial se queda sin técnico por motivo extradeportivo

Petróleo Venezolano - EFE
Estados Unidos

Estados Unidos flexibiliza sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, pero pone condiciones

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Manifestación exige libertad de presos políticos - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

¿Cuáles son los elementos esenciales que debe incluir una ley de amnistía justa en Venezuela? Responde Alfredo Romero de Foro Penal

Leonardo Castellanos, exarquero de Santa Fe - Foto: EFE
Ataque

Exarquero de Santa Fe Leandro Castellanos teme por la vida de su familia tras atentado contra el esquema de seguridad de su hermano, el congresista Jairo Castellanos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre