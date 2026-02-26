La chaqueta de Schwarzenegger en 'Terminator', los cascos de 'Gladiator' y un mapa de 'Harry Potter' entre los más de mil icónicos elementos que incluye una subasta
Una subasta en directo de Propstore Entertainment Memorabilia se celebrará del 25 al 27 de marzo en Los Ángeles e incluirá icónicos elementos de clásicos del cine y la televisión como 'Terminator' y 'Gladiator', dos películas que han marcado a varias generaciones a lo largo de la historia.
Propstore, cabe resaltar, es una de las principales empresas del mundo dedicada a la subasta y venta de objetos de colección, utilería y vestuario original utilizado en películas y series de televisión.
El arpón utilizado en la exitosa película de Steven Spielberg 'Tiburón' y una cabeza luminosa de C-3PO de 'Star Wars: El imperio contraataca' se encuentran también entre los más de 1550 objetos de cine y televisión que podrían recaudar alrededor de 9 millones de dólares en la subasta.
La cabeza del humanoide C-3PO, caracterizado por su cuerpo dorado, personalidad ansiosa y fluidez en más de seis millones de formas de comunicación, es uno de los artículos más destacados, con un precio estimado de entre 350.000 y 700.000 dólares.
El arpón utilizado por los personajes Quint y Matt Hooper en la película de suspense 'Tiburón', que celebró su aniversario número 50 el año pasado, tiene un precio estimado de entre 250.000 y 500.000 dólares.
También se subastará la caña de pescar de Quint, con un precio estimado de entre 75.000 y 150.000 dólares.
"Tenemos muchas piezas icónicas de la historia del cine y la televisión", dijo a la prensa Ibrahim Faraj, director de envíos de Propstore. "Las piezas de 'Tiburón' nunca salen a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para que los fans y coleccionistas puedan hacerse con algo", añadió.
Además de la chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' y los cascos de 'Gladiator', el mapa del merodeador de 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' también está a la venta.
El de Harry Potter es un mapa mágico de la escuela Hogwarts que los gemelos Fred y George Weasley le regalaron a Harry en la película de 2004 y tiene un precio estimado de entre 40.000 y 80.000 dólares.
"El mapa del merodeador es uno de los accesorios más queridos de toda la franquicia", indicó Faraj. "Está hecho totalmente a mano. Es muy complejo (...) se abre, tiene varias solapas. (...) Por lo tanto, es algo que habría llevado mucho tiempo crear y no hay muchos ejemplares", puntualizó.