NTN24
Domingo, 22 de febrero de 2026
Cuba

Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en La Habana, habla de los planes de la administración Trump en Cuba

febrero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
La revelación llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta una profunda crisis económica y energética.

El gobierno de Donald Trump tiene preparado un plan para el día después de la caída de la dictadura cubana, según reveló Mike Hammer, encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, al diario español ABC.

El funcionario confirmó que ya fueron elaborados distintos escenarios de transición hacia la democracia y que existen contactos entre Washington y agentes dentro del sistema del régimen.

El cambio, advirtió Hammer, podría producirse este mismo año, lo que levantaría una alta expectativa sobre el futuro de la isla, la cual ha sufrido de constantes bloqueos y la represión del régimen.

La revelación llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta una profunda crisis económica y energética agravada tras el bloqueo de envíos de petróleo venezolano.

o

La escasez de combustible ha paralizado el transporte y profundizado las dificultades cotidianas, mientras familias cubanas dependen cada vez más de la ayuda del exterior.

En Miami, exiliados cubanos se organizan en barrios como la Pequeña Habana para enviar alimentos, ropa y productos básicos a sus familiares en la isla.

Paralelamente, la justicia estadounidense evalúa un capítulo decisivo que podría impactar directamente la aplicación de la ley Helms-Burton, diseñada para permitir a ciudadanos de Estados Unidos reclamar compensaciones por propiedades confiscadas por el régimen cubano desde 1959.

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza dos casos clave que podrían fijar un precedente definitivo.

En el primero, la empresa petrolera ExxonMobil reclama más de 600 millones de dólares a una empresa estatal cubana por activos petroleros confiscados tras 1959.

o

En el segundo, una compañía estadounidense busca restablecer un fallo de 440 millones de dólares contra cuatro de las mayores navieras del mundo, acusadas de operar en el puerto de La Habana sobre bienes expropiados.

