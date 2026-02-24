Desde Portugal evalúan de cerca la actual situación de seguridad en México de cara al amistoso de selecciones en marzo

Previo al amistoso que se disputará el próximo mes de marzo entre México y Portugal, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció por medio de un comunicado que se encuentra monitoreando la actual situación que se vive en territorio mexicano, luego de que fuera dado de baja alias “Mencho”.

“La FPF monitorea de cerca y con atención la delicada situación que se vive actualmente en México, en el contexto del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, partido de preparación para el Mundial de 2026”, se expresa en el oficio.

De igual manera, expresaron que, aunque este partido les hace “ilusión”, en medio de su preparación a la cita mundialista permanecerán realizando una “evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de la FPF”.

Todo esto con la finalidad de salvaguardar “la seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico, el personal y la afición; es su prioridad absoluta”.

“En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y decisivas para el seguimiento de la situación”, indicó la FPF.

No obstante, dejaron claro que la decisión final del encuentro previsto para el pasado 28 de marzo en el renovado estadio Azteca de la Ciudad de México se tomará tras una evaluación con el “Gobierno” junto a la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol, quienes “mantienen excelentes relaciones institucionales y contacto regular”.

Esta acción de precaución desde la FPF se da luego de los hechos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero, día en el que el gobierno mexicano anunció que Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", máximo capo del narcotráfico y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido capturado tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió en medio de su traslado vía aérea a un hospital.

Este hecho desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados de esta nación, incluido el Estado de México.

A pesar de las imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo, el presidente de la FIFA dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México organiza junto Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", expresó Gianni Infantino a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.