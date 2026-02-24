NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Martes, 24 de febrero de 2026
Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal

Desde Portugal evalúan de cerca la actual situación de seguridad en México de cara al amistoso de selecciones en marzo

febrero 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Esta acción de precaución desde la FPF se da luego de los hechos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero, día en el que fue abatido alias “Mencho”.

Previo al amistoso que se disputará el próximo mes de marzo entre México y Portugal, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció por medio de un comunicado que se encuentra monitoreando la actual situación que se vive en territorio mexicano, luego de que fuera dado de baja alias “Mencho”.

o

“La FPF monitorea de cerca y con atención la delicada situación que se vive actualmente en México, en el contexto del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, partido de preparación para el Mundial de 2026”, se expresa en el oficio.

De igual manera, expresaron que, aunque este partido les hace “ilusión”, en medio de su preparación a la cita mundialista permanecerán realizando una “evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de la FPF”.

Todo esto con la finalidad de salvaguardar “la seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico, el personal y la afición; es su prioridad absoluta”.

“En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y decisivas para el seguimiento de la situación”, indicó la FPF.

No obstante, dejaron claro que la decisión final del encuentro previsto para el pasado 28 de marzo en el renovado estadio Azteca de la Ciudad de México se tomará tras una evaluación con el “Gobierno” junto a la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol, quienes “mantienen excelentes relaciones institucionales y contacto regular”.

Esta acción de precaución desde la FPF se da luego de los hechos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero, día en el que el gobierno mexicano anunció que Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", máximo capo del narcotráfico y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido capturado tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió en medio de su traslado vía aérea a un hospital.

Este hecho desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados de esta nación, incluido el Estado de México.

o

A pesar de las imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo, el presidente de la FIFA dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México organiza junto Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", expresó Gianni Infantino a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.

Temas relacionados:

Selección de Portugal

Selección de México

Amistoso

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Avión habría sido alcanzado por disparos durante un vuelo Medellín-Miami: orificio en el ala derecha encendió las alarmas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Más de Deportes

Ver más
Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Argentina

Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

Trofeo de campeón de la LVBP / Pelotas de béisbol - Fotos: EFE / Pexels
LVBP

Todo listo para la gran final de la LVBP: estos son los dos equipos que buscarán coronarse campeón de la temporada 2025/26

Campo de fútbol afectado en Inglaterra. (AFP)
Fútbol inglés

"Postales que nos recuerdan la esencia de este deporte": las impresionantes imágenes de condiciones en las que se jugó partido en el torneo más viejo del mundo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Escena de Mi Pobre Angelito / FOTO: Instagram: @culkamania
Macaulay Culkin

“Mamá, pensé que teníamos tiempo”: Macaulay Culkin se pronuncia tras la muerte de la actriz Catherine O'Hara

Pasaporte colombiano - Foto EFE
Pasaporte

Así sería el diseño del nuevo pasaporte en Colombia tras imágenes mostradas por el presidente Petro

Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Argentina

Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira sorprende con su manejo del idioma chino en mensaje en el que prometió visitar pronto al país asiático

José Daniel Ferrer, activista, símbolo para la libertad y la democracia en Cuba - Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en Miami en apoyo a preso político cubano

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre