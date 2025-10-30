NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Buque destructor de EE. UU. abandona Trinidad y Tobago tras estar cuatro días frente a las costas de Venezuela

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Buque USS Gravely en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Buque USS Gravely en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
El buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó el domingo a Trinidad y Tobago, a unos 10 kilómetros de las costas de Venezuela, para realizar ejercicios conjuntos con fuerzas locales.

Un destructor estadounidense de misiles guiados, que había permanecido atracado durante cuatro días en Trinidad y Tobago, dentro del alcance de fuego de Venezuela continental, zarpó este jueves.

El buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó el domingo a Trinidad y Tobago, a unos 10 kilómetros de las costas de Venezuela, para realizar ejercicios conjuntos con fuerzas locales.

Este lanzamisiles permaneció en Puerto España, la capital de la isla, en el marco de una creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

El buque de guerra, con una tripulación de unos 300 marineros, está diseñado para ejecutar múltiples misiones: desde operaciones antiaéreas y antisubmarinas hasta enfrentamientos en superficie.

Cuenta con un cañón de cinco pulgadas y sistemas de lanzamiento vertical capaces de disparar misiles de largo alcance.

El buque de guerra USS Gravely participó en estos entrenamientos conjuntos con la fuerza de defensa de Trinidad y Tobago.

Fue diseñado para rastrear y neutralizar amenazas aéreas y marítimas, y su armamento principal incluye un sistema de lanzamiento Vern misiles Tomahawk, Standar, Essm y Asroc, además de un cañón de 5 pulgadas, sistema Phalanx Ciws y capacidad para 2 helicópteros Seahawk.

