Gobernador chavista envía mensaje de Navidad e internautas descubren que la comida es de utilería

Un video cotidiano y propio de estas fechas del gobernador del Táchira, Freddy Bernal, se ha vuelto viral en las últimas horas por el evidente engaño que pretendió al simular una auténtica cena de Navidad.

Los usuarios en redes sociales no dejaron pasar que todo lo que estaba en el plato de la mesa era de utilería, desde la hallaca, la ensañada y hasta el trozo de jamón planchado que sus acompañantes actuaban probar.

Pero además del uso de utilería, los internautas destacaron las caras de las jóvenes sentadas junto al chavista.

Bernal incluso acerca el plato a la cámara "seguimos en esta hermosa Navidad en Cárdenas... hay que felicitar a la alcaldesa ... miren, un tradicional plato navideño con su pan... con su hallaca... en fin, renovar las tradiciones y qué podemos decir?, feliz Navidad".

Los comentarios de los venezolanos son más que elocuentes. "La chica arañando la hallaca y soplando" ... "JAJAJA JAJAJA AJAJA Eso lo hacia Radio Rochela, pero como ya no están, alguien tiene que hacerlo"... "Necesito algo asi para el cierre de proyecto de mi hija"..."Hasta Fisher Price sacó su línea Venzolana de Hallacas 👏".