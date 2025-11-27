NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Freddy Bernal

Gobernador chavista envía mensaje de Navidad e internautas descubren que la comida es de utilería

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Freddy Bernal
Freddy Bernal
El video que ya se hizo viral en redes sociales ha desatado miles de comentarios, en especial por los gestos de una de las acompañantes.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Un video cotidiano y propio de estas fechas del gobernador del Táchira, Freddy Bernal, se ha vuelto viral en las últimas horas por el evidente engaño que pretendió al simular una auténtica cena de Navidad.

Los usuarios en redes sociales no dejaron pasar que todo lo que estaba en el plato de la mesa era de utilería, desde la hallaca, la ensañada y hasta el trozo de jamón planchado que sus acompañantes actuaban probar.

Pero además del uso de utilería, los internautas destacaron las caras de las jóvenes sentadas junto al chavista.

Bernal incluso acerca el plato a la cámara "seguimos en esta hermosa Navidad en Cárdenas... hay que felicitar a la alcaldesa ... miren, un tradicional plato navideño con su pan... con su hallaca... en fin, renovar las tradiciones y qué podemos decir?, feliz Navidad".

Los comentarios de los venezolanos son más que elocuentes. "La chica arañando la hallaca y soplando" ... "JAJAJA JAJAJA AJAJA Eso lo hacia Radio Rochela, pero como ya no están, alguien tiene que hacerlo"... "Necesito algo asi para el cierre de proyecto de mi hija"..."Hasta Fisher Price sacó su línea Venzolana de Hallacas 👏".

 

 

Temas relacionados:

Freddy Bernal

Táchira

Navidad

Crisis económica en Venezuela

Frontera con Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Actualidad

Ver más
Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. estaría preparando una nueva misión en México para combatir los cárteles de la droga, según NBC

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daniela Ospina y Salomé
Daniela Ospina

Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, llega a Netflix con sorpresiva producción

Luis Díaz sigue brillando en la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

"Su salida ha dejado un gran vacío": el duro análisis de medio deportivo de The New York Times sobre la partida de Luis Díaz del Liverpool

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Hayda Veloz en On The Road
On the Road

Protagonista sudamericana de más de 200 minidramas revela sus secretos más íntimos y cómo su talento la convirtió en una estrella viral

Tesla - Canva
Carros

Estos son los modelos y precios de autos eléctricos que Tesla, marca de Elon Musk, puso a la venta en Colombia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. estaría preparando una nueva misión en México para combatir los cárteles de la droga, según NBC

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre