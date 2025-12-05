NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Perú

Diez universitarios mueren en medio de un incendio en un restaurante en Perú

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Policía - Foto de referencia de EFE
Policía - Foto de referencia de EFE
El hecho ocurrió en un establecimiento de la ciudad de Huancané, donde un grupo de alumnos de un centro pedagógico celebraba un cumpleaños.

Diez universitarios fallecieron y tres resultaron heridos en un incendio en un restaurante de la región andina de Puno, en el sureste de Perú, informó la policía este viernes.

El siniestro se produjo la tarde del jueves en un establecimiento de la ciudad de Huancané, donde un grupo de alumnos de un centro pedagógico celebraba un cumpleaños.

"Con el ingreso de peritos de la policía y fiscalía se logró hallar 10 fallecidos del incendio", dijo un oficial de la comisaría de esa localidad, próxima a la frontera con Bolivia.

Las víctimas son jóvenes de entre 17 y 23 años. Los estudiantes se encontraban en la segunda planta del local de madera y ladrillo, cuando fueron alcanzados por las llamas.

El fuego se propagó rápidamente. Vecinos intentaron sofocarlo con extintores y baldes, de acuerdo con imágenes de medios locales.

o

Con unos 20.000 habitantes, Huancané no dispone de un cuerpo de bomberos, según dijo su alcalde, Valerio Tapia, en declaraciones a la agencia estatal Andina.

Después de una hora, los bomberos de la vecina localidad de Juliaca llegaron al sitio para controlar la emergencia.

La conflagración en el restaurante "Calma tripa" se pudo originar por la explosión de un tanque de gas, señaló la fuente consultada por la AFP que pidió no ser identificada.

Los incendios suelen ser frecuentes en las zonas periféricas de Perú, donde edificaciones precarias sirven como depósitos de materiales inflamables sin cumplir normas de seguridad.

Temas relacionados:

Perú

Muertos

Heridos

Incendio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Nicolás Maduro y Hugo Carvajal - AFP
La Noche

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Presunta narcolancha atacada en el Pacífico. (Comando Sur de Estados Unidos)
Océano Pacífico

Estados Unidos realizó nuevo ataque "bajo dirección" de Pete Hegseth contra embarcación en el Pacífico: murieron "cuatro narcoterroristas a bordo"

Más de Actualidad

Ver más
Heidy Rodríguez, activista política venezolana y su madre, María Elba Delgado de Rodríguez
Presos políticos

"Hasta le roban los medicamentos en el penal": activista venezolana narra en drama que vive su madre, privada de libertad por el régimen de Maduro

Accidente de autobús en Estocolmo | Foto: EFE
Accidente de autobús

Al menos tres personas murieron tras el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

María Jozame González, comunicadora social - Foto: NTN24
Bogotá

"Esta historia no se puede olvidar": María Jozame González sobre el legado de su abuela, Fanny González Franco, primera magistrada en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Miss Jamaica Gabrielle Henry / FOTO: AFP
Miss Universo

Miss Jamaica está en cuidados intensivos luego de la aparatosa caída que sufrió en una pasarela de Miss Universe

José Néstor Pékerman - Foto AFP
José Pékerman

"No pude realizar un trabajo similar al que hice con Argentina": Pékerman revela razón por la que salió "con mucha tristeza" de selección sudamericana que dirigió

Heidy Rodríguez, activista política venezolana y su madre, María Elba Delgado de Rodríguez
Presos políticos

"Hasta le roban los medicamentos en el penal": activista venezolana narra en drama que vive su madre, privada de libertad por el régimen de Maduro

Accidente de autobús en Estocolmo | Foto: EFE
Accidente de autobús

Al menos tres personas murieron tras el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

María Jozame González, comunicadora social - Foto: NTN24
Bogotá

"Esta historia no se puede olvidar": María Jozame González sobre el legado de su abuela, Fanny González Franco, primera magistrada en Colombia

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

Jubilados

Tres países latinoamericanos entre los mejores lugares para jubilarse, según el Índice Global Anual de Jubilación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre