Martes, 11 de noviembre de 2025
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
El fin de semana pasado hubo revuelo en Colombia por una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente Petro vestido de presidiario y que integró un documento entregado por Moreno a la Casa Blanca.

El senador republicano Bernie Moreno, quien ha sido recientemente mencionado en varios medios de comunicación por cuenta de un documento que sus asesores entregaron a la Casa Blanca en la que el presidente Petro aparece en una imagen vestido como si fuera un presidiario en una cárcel norteamericana y al lado de Nicolás Maduro, se pronunció este martes sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos en un mensaje en el que mencionó al mandatario colombiano.

“Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos”, afirmó el senador.

Moreno manifestó que “desafortunadamente”, desde ese encuentro, Petro “ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación”.

“Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo. Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad. Petro deshonra ese legado”, afirmó.

Además, el republicano se refirió a las elecciones que tendrán lugar en 2026 en Colombia. “Los colombianos elegirán un camino diferente el próximo año y Estados Unidos estará listo para retomar la relación, como lo hemos hecho durante 200 años”.

“Como dije en mi visita de agosto, los mejores días para Colombia están por venir. Estados Unidos está listo para ayudar al pueblo colombiano a alcanzar su sueño de un país libre de violencia y corrupción, y lleno de prosperidad para todos sus ciudadanos”, concluyó Moreno.

El fin de semana pasado hubo revuelo en Colombia por la imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente Petro vestido de presidiario.

La imagen integró un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

La polémica fue impulsada por una fotografía subida al repositorio de imágenes de la Casa Blanca que confirmó el encuentro entre el equipo de Moreno y representantes de la administración Trump, en la que se alcanzaba a ver el documento con la imagen de Petro vestido de reo.

En la imagen aparecen los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, así como los funcionarios de la Casa Blanca, James Braid y James Blair, quien sostenía la carpeta con la foto de inteligencia artificial.

La divulgación de la fotografía fue hecha por la revista Cambio en una historia titulada ‘La doctrina Trump’, que fue la portada de su última edición.

Temas relacionados:

Bernie Moreno

Gustavo Petro

Estados Unidos

Colombia

Relaciones diplomáticas

Senador estadounidense

