Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Shakira

Shakira expone histeria que su caravana provocó en país que no visitó en primera parte de su gira en Sudamérica: tuvo que salir del techo corredizo de su camioneta a saludar

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira en Quito. (EFE)
La cantante colombiana Shakira se encuentra en medio de un recorrido por Sudamérica que hace parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

La cantante colombiana Shakira mostró mediante una publicación en sus diferentes redes sociales la histeria, pero sobre todo alegría, que su presencia provocó entre los ecuatorianos que tuvieron la fortuna de verla en concierto en tres fechas.

En el video publicado por la colombiana, se observa el paso de su caravana Shakira por calles de Quito en medio de los gritos y los saludos cargados de entusiasmo de cientos de personas.

Al ver las reacciones de sus fanáticos, en las imágenes publicadas queda en evidencia que la barranquillera no dudó en salir al encuentro de quienes esperaban por ella: la colombiana, conmovida, se asoma por el techo corredizo de su camioneta y saluda con simpatía.

“!Tres noches inolvidables en Quito! ¡El ambiente que se respira es de pura alegría!”, escribió la colombiana junto a la publicación que se puede ver en plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y Threads.

La colombiana agradeció al público ecuatoriano por contagiarla de tanta felicidad. “Gracias Quito por contagiarme todo lo bueno que solo ustedes saben dar. Los quiero”, mencionó.

La colombiana, en lo que parece ser la recta final de su gira `Las mujeres ya no lloran world tour’, ha repetido presentaciones en ciudades en las que estuvo a principio de año, pero también ofrece conciertos en lugares que inicialmente no fueron incluidas a inicios de 2025 como Quito, Asunción y Montevideo.

Tras su paso por Ecuador, Shakira se dirigirá a Lima en donde le cantará a los peruanos el 15, 16 y 18 de noviembre.

Los chilenos la podrán ver el 22 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde allí la colombiana viajará a Asunción en donde cantará el 28 y 29 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas.

Montevideo, a su turno, la tendrá el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario.

Finalmente, Shakira se despedirá de Sudamérica en Buenos Aires con un concierto que tendrá como escenario al Estadio José Amalfitani del equipo de fútbol Vélez Sarsfield el 8 y el 9 de diciembre.

