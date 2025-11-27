NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
FIFA

La FIFA anunció las reglas del sorteo del Mundial 2026 y Colombia ya conoce las selecciones que no enfrentará en la primera ronda

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
La FIFA, cabe recordar, estableció que para el sorteo “ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA”.

La selección Colombia, que tiene su mirada puesta en el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, puede empezar a hacer cálculos sobre los rivales que tendrá en el torneo tras la divulgación de la FIFA tanto de los bombos como de las reglas para el sorteo que se cumplirá el próximo viernes 5 de diciembre.

Colombia, de entrada, no se enfrentará al menos en la fase de grupo a ninguna de las selecciones con las que comparte el bombo 2 del sorteo.

Estas selecciones son Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Colombia, además de evitar a esas 11 selecciones con las que comparte bombo, tampoco se podrá enfrentar con ninguna selección sudamericana que se encuentre en cualquier otra de las zonas del sorteo.

En este sentido Brasil y Argentina, que conforman el bombo 1, y Paraguay, que se encuentra en el bombo 3, tampoco serán rivales de Colombia en la primera fase del considerado por muchos como evento deportivo más importante del planeta.

En caso de que Bolivia se gane uno de los cupos de la repesca internacional, y pase a integrar el bombo 4, tampoco podrá ser oponente de los cafeteros en la primera parte del campeonato.

La FIFA, cabe recordar, estableció que para el sorteo “ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos”. “Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”, precisó.

“En lo referente a las plazas del Torneo clasificatorio de la FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del bombo 4”, mencionó.

El ente rector del fútbol, en sus reglas, también reveló que el sorteo tendrá una serie de condiciones que permiten anticipar, al menos, dos partidos que no se darían antes de la final del campeonato.

Los partidos que solo se darían en la última fecha del torneo serían España vs Argentina, e Inglaterra vs Francia.

La FIFA explicó que esos partidos no se tendrían hasta la final del campeonato debido a la ubicación en el cuadro del sorteo de esos cuatro equipos que tiene como sustento que son los mejores en el ranking.

“Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos”, explicó la organización.

En este sentido la selección líder del ranking (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina), según la FIFA, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. “Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente)”, mencionó.

De este modo, precisa la FIFA, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

Estas son las selecciones que Colombia evitará en primera ronda del Mundial

-Croacia

-Marruecos

-Uruguay

-Suiza

-Japón

-Senegal

-Irán

-Corea del Sur

-Ecuador

-Austria

-Australia

-Brasil

-Argentina

-Paraguay

-Bolivia (si clasifica)

