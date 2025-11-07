NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Despliegue militar

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El analista político habló de la visita a El Caribe del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, y sobre la reciente decisión del Senado de no aprobar una resolución que buscaba evitar ataques a Venezuela

Antonio De la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, se pronunció en el programa LaTarde NTN24 sobre los últimos movimientos hechos por Estados Unidos en el mar Caribe.

El analista político habló de la visita a El Caribe del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, y sobre la reciente decisión del Senado de no suscribir una resolución que buscaba evitar ataques a Venezuela sin aprobación del Congreso.

o

"El presidente (Trump) tiene las manos libres para actuar dentro de Venezuela", dijo al respecto.

Para el presidente de Inter American Trends “la semana termina al borde del punto de quiebre. Trump que ha fijado como objetivo remover a Maduro como líder de la organización criminal terrorista global sin invadir y repetir Irak o Afganistán, sigue aplicando la coerción racional, una presión máxima y riesgo controlado”. “El reloj avanza y esperar es una forma de atacar y eso es lo que está haciendo Trump”, consideró.

“Cada ataque a estas narcolanchas envía un mensaje a Miraflores. Mientras tanto Maduro no ha respondido, lo hace desde el punto de vista del discurso, pero no desafía directamente a Trump”, precisó.

También aseguró el tablero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela “está asimétrico”. “Hay una brecha que se ensancha cada vez más. La diplomacia está militarizada”.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Mar Caribe

Régimen de Maduro

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Tormenta tropical Melissa - Foto EFE
Huracán

Atención en el Caribe: Tormenta tropical Melissa amenaza en convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Visas | Foto Canva
Migrantes

Trabajos en EE. UU. con visa H-2B: estos son los mejor pagados para personas sin estudios universitarios

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia - Foto EFE
Colombia

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira | Foto: EFE
Palmeiras

"Mirá al técnico": público se emociona al ver reacción del entrenador del Palmeiras por avanzar a la final de la Copa Libertadores tras remontar un 3 a 0

Nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante Zion - Foto: EFE
Cantante

Emiten nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante de reggaetón Zion, tras el accidente de tránsito que sufrió

Tormenta tropical Melissa - Foto EFE
Huracán

Atención en el Caribe: Tormenta tropical Melissa amenaza en convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Visas | Foto Canva
Migrantes

Trabajos en EE. UU. con visa H-2B: estos son los mejor pagados para personas sin estudios universitarios

Elecciones

Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia tras derrotar en segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia - Foto EFE
Colombia

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Pop-up 'Stranger Things The Store' en Aventura, Florida, EE. UU. – Foto EFE
Stranger Things

"La última misión": Netflix revela intenso tráiler del "épico final" de su serie Stranger Things y anuncia las fechas de estreno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre