"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Antonio De la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, se pronunció en el programa LaTarde NTN24 sobre los últimos movimientos hechos por Estados Unidos en el mar Caribe.

El analista político habló de la visita a El Caribe del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, y sobre la reciente decisión del Senado de no suscribir una resolución que buscaba evitar ataques a Venezuela sin aprobación del Congreso.

"El presidente (Trump) tiene las manos libres para actuar dentro de Venezuela", dijo al respecto.

Para el presidente de Inter American Trends “la semana termina al borde del punto de quiebre. Trump que ha fijado como objetivo remover a Maduro como líder de la organización criminal terrorista global sin invadir y repetir Irak o Afganistán, sigue aplicando la coerción racional, una presión máxima y riesgo controlado”. “El reloj avanza y esperar es una forma de atacar y eso es lo que está haciendo Trump”, consideró.

“Cada ataque a estas narcolanchas envía un mensaje a Miraflores. Mientras tanto Maduro no ha respondido, lo hace desde el punto de vista del discurso, pero no desafía directamente a Trump”, precisó.

También aseguró el tablero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela “está asimétrico”. “Hay una brecha que se ensancha cada vez más. La diplomacia está militarizada”.