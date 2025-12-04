NTN24
Astrónomos detectan un inquietante "latido" en el cometa 3I/ATLAS: pulsa cada 16 horas y nadie sabe por qué

diciembre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
3l/ATLAS | Foto NASA
3l/ATLAS | Foto NASA
El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora.

3l/ATLAS es uno de los cometas más polémicos del último año. El cuerpo espacial tiene una forma, velocidad y composición que ha dado de que hablar en todo el mundo.

o

Desde su aparición, se ha mantenido en el ojo del huracán por parte de la comunidad científica y de aficionados. Ahora, a la lista de misterios se le suma uno más, se trata de una rara señal periódica en su luminosidad recientemente captada.

Este latido extrañamente se repite con una asombrosa precisión de 16,16 horas. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb lo describe como un “latido cósmico” en el reciente estudio de la revista Astronomy & Astrphysics.

De acuerdo con la información proporcionada del estudio, 3l/ATLAS alberga una bolsa de hielo en la superficie de su núcleo, lo que representa la exposición de forma a la radiación solar por el citado giro constante.

“Esto puede surgir de un chorro en dirección al Sol (anticola) que se inicia solo cuando una gran bolsa de hielo en un lado del núcleo está orientada hacia el Sol. Como resultado, la coma se inflará cada vez que la bolsa de hielo esté orientada hacia el Sol”, explica Avi Loeb en su artículo.

Según lo citado, ese impacto se asemeja a un latido con una bocanada de gas y polvo inundada de forma intermitente la coma, que es la envoltura gaseosa que envuelve al núcleo, y da lugar a un aumento temporal de luminosidad del objeto cada 16,16 horas. Las horas equivalen al periodo de rotación del comerá sobre sí mismo.

La velocidad de salida es de 440 metros por segundo, esto según lo sugiere un informe del telescopio James Webb.

o

Finalmente, Loeb espera que como “una película muestre el brillo periódico de los chorros alrededor de 3I/ATLAS a lo largo de varios días puede revelar si los chorros son naturales o tecnológicos según la orientación del patrón de latidos con respecto al Sol”.

