"Las lesiones ya quedaron atrás": jugador de La Vinotinto marca gol en Colombia en su regreso al equipo titular y tras varias semanas sin actividad

Un jugador de la selección venezolana regresó al gol en los últimos días con su equipo en Colombia, lo que marca su regreso a las canchas tras varias semanas lesionado y con un bajo rendimiento.

Se trata del atacante Jhon Murillo, quien hizo parte de algunos partidos con La Vinotinto en las Eliminatorias pasadas al Mundial de 2026.

Murillo anotó este domingo con América de Cali, equipo al que arribó en 2025 proveniente del Atlas mexicano, en la victoria 3 a 1 ante Millonarios.

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El atacante venezolano selló la victoria anotando el tercer tanto para su equipo tras perseguir el balón velozmente y anotar al costado izquierdo del pórtico.

Cabe recordar que Murillo estuvo durante varias semanas alejado de las canchas por una serie de lesiones que sufrió meses después de su arribo al equipo escarlata.

Este es el segundo tanto que anota el jugador venezolano luego de que anotara en la Copa Sudamericana de 2025 ante Bahía de Brasil.

“No había podido jugar este torneo por las lesiones, pero gracias a Dios eso quedó atrás. Me siento bien físicamente y quiero ayudar mucho al equipo.”, dijo Murillo al medio América en la Red tras el encuentro. “Siempre he demostrado mi fútbol cuando he jugado, pero lamentablemente las lesiones no me habían respetado. Hoy me siento bien físicamente, feliz de volver al once inicial y de aportar con gol al equipo”, agregó.

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Murillo, de 30 años, tiene una amplia carrera en el fútbol internacional en equipos como Benfica, San Luis, Tondela y Atlas.

Con la selección venezolana, el atacante disputó las Copas América de 2015, 2019 y 2021, además de las Eliminatorias a los Mundiales de 2018 y 2026.