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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Organización Mundial de la Salud

OMS advierte sobre crisis global por sedentarismo y falta de actividad física: pequeños movimientos podrían hacer la diferencia

abril 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: Decathlon
Fotos: Decathlon
Acciones simples como caminar, usar la bicicleta o hacer pausas activas "pueden generar un impacto significativo en la salud".

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el 31 % de los adultos y el 80 % de los adolescentes no cumplen con los niveles recomendados de actividad física, una situación que incrementa el riesgo de enfermedades como la diabetes, el cáncer y las afecciones cardiovasculares.

Los datos se conocen en un momento en el que el sedentarismo continúa consolidándose como uno de los principales riesgos para la salud pública a nivel global.

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En el marco del mes de la salud, esta problemática cobra aún más relevancia al poner en evidencia la necesidad de promover hábitos de vida más activos y sostenibles en el tiempo.

Además, la inactividad física se ubica entre los principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo, según la OMS, lo que refuerza la necesidad de tomar medidas urgentes tanto a nivel individual como colectivo.

El impacto no es solo sanitario, sino también económico. La OMS estima que, entre 2020 y 2030 el costo global asociado a la inactividad física podría alcanzar los 300.000 millones de dólares debido al aumento en enfermedades crónicas y la presión sobre los sistemas de salud.

La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, advierte que cerca de 1.800 millones de adultos en Latinoamérica están en riesgo de enfermar debido a la inactividad física, lo que expone al sedentarismo como un desafío estructural para los sistemas de salud de la región.

En Colombia el fenómeno se ha empezado a medir con mayor precisión

La Encuesta Nacional de Actividad Física (ENAFIS), liderada por el Ministerio del Deporte de Colombia, se posiciona como la primera gran radiografía nacional sobre actividad física y comportamiento sedentario.

El estudio incluyó a cerca de 30.000 personas en los 32 departamentos, lo que permite evidenciar que el sedentarismo es un fenómeno extendido que afecta a distintos grupos poblacionales, edades y regiones del país.

Además, analiza variables como el tiempo sentado, el uso de pantallas y los niveles de actividad física, factores cada vez más determinantes en los estilos de vida actuales.

Pequeños movimientos podrían generar grandes diferencias

Frente a este panorama, y en línea con las conversaciones que surgen durante el mes de la salud, el sector privado comienza a jugar un rol más activo en la promoción del bienestar.

Compañías como Decathlon han incorporado el deporte y la actividad física como parte de su cultura organizacional para impactar tanto a sus colaboradores como a la comunidad.

La compañía destacó en un comunicado que el 100% de sus colaboradores practica algún tipo de actividad física, integrando el movimiento como un hábito cotidiano.

"El gran problema no es solo que las personas no hagan ejercicio, sino que pasan cada vez más tiempo sentadas. Ese cambio en los hábitos cotidianos es el que realmente está impulsando el sedentarismo. Hoy el reto no es empezar a hacer ejercicio desde cero, sino incorporar más movimiento en la rutina diaria", dice Carlos Gómez, CEO de Decathlon Colombia.

De acuerdo con Gómez, acciones simples como caminar, usar la bicicleta o hacer pausas activas "pueden generar un impacto significativo en la salud".

Más allá de su cultura interna, la compañía también impulsa iniciativas dirigidas a la comunidad con el objetivo de facilitar el acceso al deporte y promover hábitos de vida saludables.

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A través de actividades abiertas al público, eventos deportivos y espacios de práctica accesibles, la marca busca democratizar el movimiento y generar un impacto positivo que trascienda el entorno corporativo.

Entre estas iniciativas se destacan Running, Ciclismo, Yoga y Ping Pong, entre otras lo que consolida su compromiso con el bienestar integral de la sociedad.

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