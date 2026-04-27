Experto en seguridad analiza intento de asesinato contra el presidente Trump en Washington: ¿hubo fallas en la seguridad?

Iván Carvajal, experto en seguridad, analizó en El Informativo de NTN24 el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar durante la noche del sábado en la en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

En primer lugar, Carvajal se refirió a la posición en la que se encontraban ubicados las altas personalidades de Estados Unidos, como el presidente Trump, la primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente, JD Vance.

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"El protocolo indica que las altas personalidades del Gobierno no pueden estar juntos al mismo tiempo en un mismo evento. El único evento que está permitido que estén todos juntos es el Discurso de la Unión y aquí lo que vemos es que por protocolo no pudieron haber estado todas estas figuras, el vicepresidente, el presidente, los secretarios, en un mismo evento al mismo tiempo", indicó Carvajal.

Pese a que hubo una reacción por parte del equipo de seguridad y se frustró el atentado, el experto considera que "hay fallas en el dispositivo de seguridad".

"Aquí lo que vemos es un claro ejemplo de lo que en la teoría se denomina el fallo del huésped, es decir, que el atacante previamente identificó el lugar porque la agenda era pública y se hospedó en el hotel días antes", indicó.

El sospechoso muy seguramente ingresó antes del evento el armamento que utilizó o que pretendía utilizar para el atentado, precisó Carvajal, y agregó que no se trató de una falla en el ingreso del personal, pues seguramente había detectores de metales y una exhaustiva revisión a los participantes.

"Previamente, como ya lo hemos señalado, el huésped ya estaba en el hotel y pretendía hacer el ataque. No solamente lo tenía premeditado y absolutamente planeado, sino que había dejado un manifiesto quejándose o refiriéndose a los dirigentes del Gobierno de los Estados Unidos y estaba absolutamente convencido que ese era el camino", aseveró.