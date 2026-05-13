Así fue como Jorge Barón le dio "la patadita de la buena suerte" a la Selección Colombia para el Mundial, pero advirtió que "podría ser la última"

El reconocido presentador colombiano Jorge Barón le dio "la patadita de la buena suerte" a la selección Colombia a menos de un mes para que comience su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por medio de una carta dirigida a la prensa deportiva y a los hinchas, la emblemática celebridad colombiana, con más de 57 años de trayectoria en la televisión nacional, hizo un llamado a recuperar la fe y dejar atrás los pronósticos negativos sobre el equipo.

El fútbol, según expresó Barón en su mensaje, no solo se juega desde la táctica, sino también desde la esperanza y la convicción colectiva.

Su famosa "patadita de la buena suerte", un ritual con el que durante décadas impulsó a cientos de artistas antes de salir al escenario en 'El Show de las Estrellas', ahora quiere convertirse en el impulso anímico de la Selección Colombia.

"Esa que ha impulsado carreras musicales al estrellato mundial, hoy se la quiero entregar a nuestro equipo y a la hinchada", afirmó el presentador.

En un nuevo video publicado después de la carta, Barón reveló que también pondrá a disposición de la Selección un símbolo aún más personal: un amuleto que lo ha acompañado durante toda su vida.

"Hoy quiero entregarle a nuestro equipo mi amuleto más sagrado… para que sientan que, en cada paso, en cada jugada, va la bendición de todo un país", aseguró.

De acuerdo con Barón, miles de colombianos se sumaron con mensajes de apoyo al mensaje, que comenzó como una carta cargada de sentimiento y se transformó en una conversación colectiva.

El presentador hizo un llamado directo a los colombianos para amplificar el mensaje y hacerlo llegar al equipo nacional: "Los invito a que me ayuden a que este mensaje les llegue a ellos. Digámosle a nuestro equipo que seguimos creyendo".

"Será mi última patadita"

En las declaraciones de Barón, hubo una frase que llamó especialmente la atención y elevó el impacto de su mensaje.

"Si mi bendición no es suficiente para devolverles la fe y llevarnos a las instancias finales, entonces esta será mi última patadita", advirtió.

Con dicha expresión, Barón puso algo más que un gesto sobre la mesa, pues generó nostalgia en los colombianos con respecto a uno de los rituales más emblemáticos de la televisión colombiana.

La selección Colombia hará su debut el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán por el primer partido del grupo K, que comparte además con Portugal y República Democrática del Congo.