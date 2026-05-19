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Martes, 19 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Cambió de discurso radicalmente: esto decía Diosdado Cabello en 2021 cuando EE. UU. dejó en libertad a Alex Saab, y esto sostiene ahora

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Cuando Saab fue extraditado a Estados Unidos inicialmente en 2021, la cúpula chavista lo declaró como un "héroe".

El discurso de Diosdado Cabello sobre Alex Saab dio un giro absoluto tras la deportación del señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro.

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Mientras en 2021 exigía su liberación y lo defendía como un "diplomático" víctima de un "secuestro" de Estados Unidos, recientemente se desvinculó de él afirmando que "no es venezolano", que usó una cédula fraudulenta y que por eso fue entregado a las autoridades norteamericanas.

Cuando Saab fue extraditado a Estados Unidos inicialmente en 2021, la cúpula chavista lo declaró como un "héroe".

En ese entonces, Cabello y otros altos funcionarios exigieron su liberación inmediata, organizando campañas en las calles bajo la premisa de que esa captura "violaba el derecho internacional".

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Ahora, Cabello, en su rol de ministro de Interior del régimen, cambió radicalmente su postura, justificando dicha entrega.

Alex Saab fue deportado por Delcy Rodríguez a Estados Unidos. Tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, por parte de tropas de Estados Unidos, Saab fue entregado.

Actualmente Saab se encuentra en Miami bajo custodia federal y enfrenta un nuevo proceso judicial por lavado de dinero, corrupción y soborno a altos funcionarios.

Al margen de la deportación de Saab, se sabe que Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

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Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

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