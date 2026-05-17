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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Neymar

Neymar rompió la cuarta pared y mostró enfurecido a la cámara el error de un árbitro que lo sustituyó equivocadamente en su última prueba para el Mundial

mayo 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Neymar - Foto EFE/ Captura - Transmisión Santos vs. Coritiba
Neymar - Foto EFE/ Captura - Transmisión Santos vs. Coritiba
Ancelotti, que está a punto de anunciar los convocados para el Mundial, incluirá a Neymar según su estado físico y su rendimiento, no por sentimentalismos, según ha dicho.

La prueba final de Neymar, la que podía significarle la convocatoria a la selección brasileña para la Copa Mundial de la FIFA 2026, se convirtió en una pesadilla el domingo cuando los árbitros sustituyeron aparentemente por error al jugador equivocado durante la derrota del Santos por 3 a 0 ante el Coritiba.

El jugador de 34 años fue retirado del terreno de juego de forma dramática después de alegar que el cuarto árbitro había cometido un error al realizar una sustitución.

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La terna arbitral atendió la sustitución de Neymar en lugar de la de su compañero Gonzalo Escobar, a pesar de que el delantero solo se había ausentado temporalmente para recibir un tratamiento médico en su pantorrilla.

El cuarto árbitro levantó el cartel con el número 10 mientras Robinho Jr. tomaba su lugar. Pero cuando Neymar intentó regresar al campo, recibió una tarjeta amarilla antes de protagonizar una airada protesta.

Luego de que el árbitro central se negara a escuchar sus argumentos y, en un momento de desesperación, Neymar arrebató el acta de sustitución a los oficiales y se la mostró a una cámara de televisión que transmitía el partido para demostrar que era Escobar quien debía salir del campo, no él.

"El cuarto árbitro se equivocó con la sustitución", dijo Santos más tarde en una publicación en su cuenta oficial de X.

"Esto fue confirmado por la cobertura televisiva y por la nota utilizada por los árbitros durante la sustitución. Un error inexplicable que no fue corregido", agregó el club.

La confusión no podría haber llegado en peor momento para Neymar, pues el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, anunciará su lista de convocados para el Mundial el lunes.

El técnico italiano ha declarado que la inclusión de Neymar se basará en su estado físico y su rendimiento, no en sentimentalismos.

Esta temporada la estrella brasileña suma seis goles y cuatro asistencias con el Santos en todas las competiciones.

A pesar de ser el máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles, Neymar no ha jugado con su selección desde 2023 debido a lesiones y a una operación de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante un año.

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El delantero, visiblemente frustrado, acabó abandonando el campo y entregando el brazalete de capitán a Escobar, precisamente el jugador que debería haber sido sustituido desde el principio.

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