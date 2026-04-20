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Lunes, 20 de abril de 2026
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Neymar, jugador del Santos FC - Foto: AFP
Neymar, jugador del Santos FC - Foto: AFP
Neymar

Neymar no contuvo su molestia: dio explicaciones de su más reciente gesto tras la derrota de Santos ante Fluminense

abril 20, 2026
Por: Natalya Baquero González
Neymar Jr. niega que su reacción cuando dejaba el terreno de juego fuera dirigida a los aficionados del club, quienes nuevamente vuelven a demostrar su molestia con el equipo.

Durante la fecha 12 de la Brasileirao, el Santos cayó en condición de local 2 goles a 3 ante el Fluminense, resultado que desató el malestar de los aficionados de los ‘Alvinegros', que abuchearon y chiflaron al equipo.

En medio de este encuentro, Neymar volvió a generar polémica, luego de que se le viera ingresar al túnel que dirige a los camerinos rascándose las orejas, un acto que muchos consideraron iba dirigido hacia los hinchas, que una vez más demostraron su inconformidad ante los malos resultados de los ‘Pexei’.

Ante este acto que se viralizó en las redes sociales, el delantero de Santos y referente de la selección brasileña estalló y dejó ver su molestia ante los comentarios que esto ha desatado.

"¡Ha llegado el día en que tengo que explicar el PICOR DE OREJA! Gente, honestamente, estáis tomando demasiado peso y adelantando la línea…”, expresó Neymar por medio de su cuenta de X.

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Al tener que salir a aclarar lo que él considera una acción natural del ser humano, el astro brasileño manifestó: "¡Es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante”.

De esta manera, Neymar Jr. niega que su reacción cuando dejaba el terreno de juego fuera dirigida a los aficionados del club, quienes nuevamente vuelven a demostrar su molestia con el equipo.

Cabe resaltar que durante el empate 1 a 1 de Santos ante Recoleta, durante la segunda fecha de la Copa Sudamericana, Ney tuvo una discusión con varios hinchas que desde las gradas se quejaban del rendimiento.

No es para menos la molestia de los hinchas del Santos, pues el equipo no vive su mejor momento y, al igual que el año anterior, se encuentra cerca de la zona de descenso.

Actualmente, de 12 fechas disputadas en la vigente edición del Brasileirao, los ‘Alvinegros’ ocupan la casilla número 15 con tan solo 13 unidades de 36 posibles.

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Esta situación se suma al bajo nivel del ‘Peixe’ en la Copa Sudamericana, en donde después de dos fechas solo ha sumado una unidad, hecho que los tiene en la última posición del Grupo D del torneo Conmebol, el cual se encuentra liderado por San Lorenzo.

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