LaToya Jackson rompe el silencio sobre la no representación de Janet Jackson en la película 'Michael': "hay que respetar sus deseos"

LaToya Jackson rorompió el silencio sobre la no representación de Janet Jackson en la película 'Michael'.

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La quinta hermana de los reconocidos hermanos Jackson ha confirmado públicamente que la ausencia de Janet en la película biográfica del 'rey del pop' se debe a una decisión personal.

Durante la alfombra roja del estreno del mencionado trabajo cinematográfico en Los Ángeles, LaToya seguró que se invitó a Janet a participar y ser representada en el filme, pero ella declinó la oferta.

En entrevista con el periodista del medio de comunicación Variety, Marc Malkin, LaToya explicó: “Fue invitada a participar y lo rechazó amablemente, así que hay que respetar sus deseos”.

Medios de comunicación de EE. UU. especializados en entretenimiento detallan que la película ha tenido una recepción mixta en la familia.

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En ese sentido, mientras unos apoyan el proyecto, se dice que Janet mostró críticas hacia el borrador del guion.

'Michael' es una película biográfica de drama musical norteamericano sobre el cantante y bailarín Michael Jackson.

Estrenada este 2026, el filme fue dirigido por Antoine Fuqua y escrita por John Logan. La historia abarca desde la participación de Jackson en los Jackson 5 en los años 60 hasta el tour Bad World Tour en la década de 1980.

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Michael Jackson es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson y, de niño, por Juliano Krue Valdi, ambos en su debut cinematográfico.

El elenco secundario incluye a Nia Long, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, Jessica Sula, Mike Myers, Miles Teller y Colman Domingo.