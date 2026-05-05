LaToya Jackson rompe el silencio sobre la no representación de Janet Jackson en la película 'Michael': "hay que respetar sus deseos"
LaToya Jackson rorompió el silencio sobre la no representación de Janet Jackson en la película 'Michael'.
La quinta hermana de los reconocidos hermanos Jackson ha confirmado públicamente que la ausencia de Janet en la película biográfica del 'rey del pop' se debe a una decisión personal.
Durante la alfombra roja del estreno del mencionado trabajo cinematográfico en Los Ángeles, LaToya seguró que se invitó a Janet a participar y ser representada en el filme, pero ella declinó la oferta.
En entrevista con el periodista del medio de comunicación Variety, Marc Malkin, LaToya explicó: “Fue invitada a participar y lo rechazó amablemente, así que hay que respetar sus deseos”.
Medios de comunicación de EE. UU. especializados en entretenimiento detallan que la película ha tenido una recepción mixta en la familia.
En ese sentido, mientras unos apoyan el proyecto, se dice que Janet mostró críticas hacia el borrador del guion.
'Michael' es una película biográfica de drama musical norteamericano sobre el cantante y bailarín Michael Jackson.
Estrenada este 2026, el filme fue dirigido por Antoine Fuqua y escrita por John Logan. La historia abarca desde la participación de Jackson en los Jackson 5 en los años 60 hasta el tour Bad World Tour en la década de 1980.
Michael Jackson es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson y, de niño, por Juliano Krue Valdi, ambos en su debut cinematográfico.
El elenco secundario incluye a Nia Long, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, Jessica Sula, Mike Myers, Miles Teller y Colman Domingo.