Murió Totó la Momposina, la icónica cantante que llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo

La reconocida cantante colombiana Sonia María Bazanta Vides, mejor conocida como ‘Totó la Momposina’, falleció en las últimas horas a los 85 años.

La artista se mantenía alejada de los escenarios desde 2022, luego de una extensa trayectoria musical que le valió múltiples reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con su hijo, Marco Vinicio Oyaga, la destacada cantautora falleció debido a un infarto al miocardio derivado de sus complicaciones de salud, según el medio Infobae.

Su mánager, Carolina Gotok, informó que los familiares de la artista, quienes residen fuera de Colombia, llegarán al país en los próximos días para rendirle un emotivo homenaje. Posteriormente, el 27 de mayo, sus restos serán llevados a Bogotá para honrar y recordar su legado musical.

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