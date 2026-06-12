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"Frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre no hay un espacio de gris": Laura Fernández, presidente de Costa Rica, en NTN24

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista exclusiva con NTN24, la presidente de Costa Rica respaldó la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Cuba y la captura de Nicolás Maduro.

Laura Fernández, presidente de Costa Rica y una de las voces que están marcando la pauta en América Latina en defensa de las instituciones democráticas, habló en exclusiva con la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, y respaldó las medidas de presión sobre la dictadura en Cuba.

"Cuando hay vidas humanas de por medio, cuando se ha perdido todo bajo el yugo de una dictadura, cuando no hay trabajos dignos, dónde tener agua limpia, dónde tener un empleo (…) toda medida diplomática y de presión económica resulta válida”, aseguró Fernández.

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La jefa de Estado costarricense fue enfática al señalar que "en la democracia hay cosas que no son grises, o están bien o están mal, y frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre y le niega la posibilidad de vivir dignamente, ahí no hay un espacio de gris".

Para la presidente, la prioridad es "que llegue esa luz" de la democracia, la estabilización institucional y la recuperación de libertades y derechos humanos.

La mandataria confirmó que Costa Rica retiró su embajada de Cuba "como una muestra del respaldo al proceso de democratización" que espera llegue pronto a los ciudadanos cubanos, reforzando así su postura firme contra los regímenes autoritarios en la región.

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Precisamente, respecto a Venezuela, la mandataria expresó su respaldo público a las acciones internacionales para lograr la libertad del país. "Costa Rica respalda todas las acciones internacionales a través de los canales diplomáticos que corresponden para que Venezuela sea libre", declaró, destacando que su país, como democracia longeva, puede contribuir enormemente a la reconstrucción institucional venezolana.

Sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la presidente reiteró que "un tirano necesita y merece una oportunidad para enfrentar a la justicia", celebrando la acción como "una luz para Venezuela y para América Latina". A cinco meses del hecho, Fernández mantiene su optimismo sobre el proceso de estabilización democrática del país sudamericano.

El 8 de mayo, Fernández asumió el poder tras una histórica votación abanderando una férrea política de "mano dura" contra el crimen y prometiendo una reforma estructural para modernizar el Estado y combatir la corrupción.

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