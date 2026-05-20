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Presos políticos

"Cuando entramos en ese lugar no había teléfonos de este modelo, estamos como perdidos": conmovedor relato de policía excarcelado tras 24 años privado de la libertad por el régimen en Venezuela

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El policía metropolitano, detenido a los 32 años, relata su reencuentro con la libertad en entrevista exclusiva con NTN24.

El policía metropolitano de Caracas Luis Enrique Molina fue excarcelado en la madrugada de este miércoles tras permanecer 24 años privado de libertad en el centro penitenciario de Yare III, ubicado en el estado Lara, Venezuela.

En entrevista exclusiva con NTN24, Molina expresó su agradecimiento y destacó su urgencia por reencontrarse con sus seres queridos.

"Estamos libres nuevamente para compartir con nuestros familiares, con mi madre, sobre todo, y mis hijos, que tengo tiempo sin verlos", dijo.

Las primeras horas de libertad transcurrieron lejos de Caracas, donde aguardan su madre e hijos. Molina se encontraba momentáneamente en el interior del país, planeando su traslado a la capital venezolana.

Sobre su experiencia carcelaria, Molina fue contundente: "Ha sido una experiencia demasiada ruda, fue algo injusto, siempre lo digo".

El policía reveló que durante los exámenes psicosociales manifestaba abiertamente su inocencia: "Les decía a los psicólogos, ¿quiere que le diga la verdad o la mentira? Y le decía, yo estoy preso injustamente, no he cometido ningún delito".

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Asimismo, aseguró que tras su salida ha encontrado una Venezuela distinta, “y de verdad cuando nosotros entramos en este lugar no había teléfonos de este modelo, pues realmente estamos como perdidos", confesó al referirse a la tecnología actual con la que no está familiarizado.

Molina también denunció el trato recibido durante su reclusión. "Pasamos cosas que ningún delincuente lo ha pasado, por lo menos como cobrarle las cosas procesales de lo que se gastó en el juicio. Es algo injusto", aseguró.

"Yo deseo que todas las personas que están presas injustamente salgan de verdad y que las personas que de verdad tengan el poder de soltarlos, lo hagan", afirmó.

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