Incautan una tonelada de cocaína en República Dominicana en operación conjunta con Francia y EE. UU.

Tres detenidos y cerca de una tonelada de cocaína incautada en aguas de República Dominicana fue el resultado de una operación en la que colaboraron agentes de Francia y Estados Unidos, informaron autoridades antidrogas dominicanas este jueves.

La incautación de la embarcación es parte del despliegue de una poderosa flota en el Caribe y el Pacífico ordenada por el presidente Donald Trump desde agosto de 2025 para contener el envío de drogas a Estados Unidos.

Una lancha rápida fue interceptada al sur de la capital Santo Domingo con "978 paquetes de la presunta droga, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos", indicó la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana (DNCD).

El peso del alijo "puede llegar a 990 kilos o más", dijo a la AFP el director de Comunicaciones de la DNCD.

Tres venezolanos fueron arrestados. Las autoridades confiscaron además una lancha de 27 pies de eslora (unos 8,2 metros) que navegaba con "tres potentes motores fuera de borda".

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Desde septiembre, más de 190 presuntos traficantes han muerto en ataques de fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, según un conteo de AFP.

Más de 14,3 toneladas de distintas drogas han sido incautadas en República Dominicana en 2026.

El país caribeño con 10,7 millones de habitantes conocido por sus paradisíacas playas es usado como puente por narcotraficantes para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

En 2025 se confiscaron poco más de 48,3 toneladas de drogas en República Dominicana.