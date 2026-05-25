Trump asegura que el uranio enriquecido de Irán será entregado a Estados Unidos para ser destruido en coordinación con el régimen islámico

El presidente Donald Trump anunció este lunes que el régimen de Irán se comprometió a entregar su uranio enriquecido, al que también llamó polvo nuclear, a Estados Unidos.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a los Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en conjunto y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o, en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, siendo testigo de este proceso y evento”, expresó Trump.

VEA TAMBIÉN Trump aseguró que el acuerdo con el régimen de Irán será "grande e importante", o simplemente no se concretará o

Trump se pronunció luego de decir antes en otro mensaje que se puede alcanzar un acuerdo "grandioso y significativo" con el régimen de Irán o ninguno.

"El acuerdo con Irán será grandioso y significativo, o no habrá ningún acuerdo", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump también instó a las naciones de mayoría musulmana, entre ellas Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, a normalizar sus relaciones con Israel como parte del acuerdo de paz con el régimen de Irán.

En una extensa publicación en redes sociales, Trump enumeró los países con cuyos líderes habló el sábado sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.

“Afirmé que, después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo problema, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham”, aseguró.

Por su parte, el régimen de Irán advirtió que, si bien se habían logrado algunos avances, aún no estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.