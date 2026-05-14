Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida; las cámaras de seguridad del lugar también desaparecieron

Un terrible caso ocurrió al sur de Bogotá, en Colombia, cuando una mujer de 52 años identificada como Yulixa Consuelo Tolosa, fue a un centro estético en el barrio Venecia para someterse a una lipólisis láser y ahora está desaparecida.

Según las versiones que han dado sus familiares y allegados, supieron de ella hasta la tarde del 13 de mayo, de ahí en adelante no han tenido contacto con la mujer. Además, señalaron que ella habría presentado complicaciones de salud dentro del lugar.

VEA TAMBIÉN Insólito: un hombre desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a un banco para poder retirar los ahorros a su nombre o

Las autoridades se encuentran investigando el caso y al llegar al centro estético, encontraron que también se habían llevado las cámaras de seguridad y que el sitio funcionaba sin la licencia requerida para operar.

Sin embargo, los investigadores se apoyaron en las cámaras de seguridad aledañas al sitio y tienen en su poder un video en el que se observa que Yulixa fue sacada del lugar por dos hombres que la subieron a un carro y se desconoce su paradero.

“Ella ingresa el día de ayer a las 8 de la mañana a realizarse una cirugía estética, sale a la 1:30 de su procedimiento y supimos que estaba con vida hasta las 4:30 de la tarde”, aseguró Yury Mora, amiga de la desaparecida, a Noticias RCN.

VEA TAMBIÉN Encontraron un dron con explosivos cerca al complejo del Aeropuerto El Dorado en Bogotá o

“Ella aparecía todo el tiempo en línea hasta cierta hora, ponle tu 9:30 pm estaba en línea, pero no respondía llamadas ni mensajes, solo mandó tres mensajes específicos: el primero que decía “voy a casa, tengo sueño”, el segundo que “voy para un hospital” y el tercero decía “me llevan para la Meissen, estoy muy mal y tengo vómito”, complementó la amiga de Yulixa.

Los familiares hicieron la búsqueda de Yulixa en los hospitales de Meissen, el Tunal, Kennedy, Bosa y sedes de la Cruz Roja y no encontraron registros de la mujer. Medicina Legal también aseguró que no había registro de la mujer extraviada.

Mientras las autoridades continúan la investigación, Amalia Pardo, una amiga de Yulixa, quien la acompañó al procedimiento estético, teme lo peor. “Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, ellos la desaparecieron, necesitamos que nos ayuden a buscar”, aseveró Amalia al medio mencionado.