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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Patrulla Fronteriza

Renunció el Jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks

mayo 14, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Mike Bank, jefe de patrulla fronteriza, renunció a su cargo / FOTO: EFE
Mike Bank, jefe de patrulla fronteriza, renunció a su cargo / FOTO: EFE
Durante su mando se estaba cumpliendo la promesa del gobierno Trump llevando a cabo redadas contra migrantes en las principales ciudades de todo el país.

El jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, renunció este jueves, y se convirtió así en el último funcionario de control migratorio en abandonar la administración de Donald Trump.

"Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país", declaró Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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"Durante su gestión como jefe, la frontera pasó del caos a ser la frontera más segura jamás registrada", agregó en un comunicado.

El presidente Donald Trump basó su campaña hacia la Casa Blanca en la promesa de impedir los cruces en la frontera con México y de expulsar a millones de migrantes indocumentados.

Bajo el mando de Banks, la Patrulla Fronteriza se involucró en operaciones migratorias lejos de la frontera, con agentes llevando a cabo redadas contra migrantes en las principales ciudades de todo el país.

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Trump reemplazó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo, y degradó a un comandante de alto perfil de la CBP.

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunció a su vez sus planes de dejar el cargo a finales de este mes.

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