Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Mientras más avanza la presión militar que ejerce Estados Unidos en el Caribe contra el Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro aumenta cada vez más la represión en Venezuela.

La preocupación en Venezuela es por la persecución contra los familiares de los presos políticos y venezolanos en el exilio.

Uno de los casos que más preocupan es el de las hermanas Hernández, ambas menores de edad, con el que Maduro amplió la lista de adolescentes detenidos en el país.

Uno de los casos que más evidencia la barbarie a manos del régimen venezolano es el del teniente José Ángel Rodríguez, exprisionero de la dictadura venezolana.

El régimen de Maduro tiene detenidos a nueve de los familiares del teniente, entre ellos a sus padres y dos hermanos.

Para hablar sobre esto, el teniente Rodríguez conversó con el programa La Noche de NTN24.

El militar en el exilio relató que desde el pasado 24 de enero desconoce el paradero de sus padres y 7 familiares más.

“Evidentemente van en contra de mi familia debido a una serie de sucesos en los que yo estuve presente, en conversaciones con personas que no son afines con el régimen”, explicó.

Rodríguez comentó que: “no tengo contacto con el resto de mis familiares, ya que ellos están atemorizados. Ellos creen que todos tienen el teléfono intervenido y que cualquier mensaje los pondría en peligro”.

El teniente también analizó el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, enfatizando que es “una muestra de poder que está haciendo Estados Unidos”.

Y que no es solo una demuestra de fuerza, sino que a su vez “están probando los sistemas de reacción y respuestas los cuales hasta ahora han sido nulos”.