NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El militar en el exilio relató que desde el pasado 24 de enero desconoce el paradero de sus padres y 7 familiares.

Mientras más avanza la presión militar que ejerce Estados Unidos en el Caribe contra el Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro aumenta cada vez más la represión en Venezuela.

La preocupación en Venezuela es por la persecución contra los familiares de los presos políticos y venezolanos en el exilio.

Uno de los casos que más preocupan es el de las hermanas Hernández, ambas menores de edad, con el que Maduro amplió la lista de adolescentes detenidos en el país.

Uno de los casos que más evidencia la barbarie a manos del régimen venezolano es el del teniente José Ángel Rodríguez, exprisionero de la dictadura venezolana.

o

El régimen de Maduro tiene detenidos a nueve de los familiares del teniente, entre ellos a sus padres y dos hermanos.

Para hablar sobre esto, el teniente Rodríguez conversó con el programa La Noche de NTN24.

El militar en el exilio relató que desde el pasado 24 de enero desconoce el paradero de sus padres y 7 familiares más.

“Evidentemente van en contra de mi familia debido a una serie de sucesos en los que yo estuve presente, en conversaciones con personas que no son afines con el régimen”, explicó.

Rodríguez comentó que: “no tengo contacto con el resto de mis familiares, ya que ellos están atemorizados. Ellos creen que todos tienen el teléfono intervenido y que cualquier mensaje los pondría en peligro”.

El teniente también analizó el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, enfatizando que es “una muestra de poder que está haciendo Estados Unidos”.

Y que no es solo una demuestra de fuerza, sino que a su vez “están probando los sistemas de reacción y respuestas los cuales hasta ahora han sido nulos”.

Temas relacionados:

Represión en Venezuela

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @SOUTHCOM (Comando Sur de EE. UU.)
Despliegue militar de Estados Unidos

Reloj que anticipa conteo regresivo: Comando Sur de EE. UU. revela imágenes de operaciones que coinciden con despliegue militar en el Caribe

Elecciones Ecuador | Foto: AFP
Ecuador

Ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en referéndum sobre las bases militares extranjeras y la estructura legislativa del país

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Utilero llora por la eliminación de Guatemala del Mundial EFE
Fútbol

Utilero de Guatemala llora tras la eliminación de su selección de la próxima cita mundialista

Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan cambio de formato importante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

Récord Guinness/ Prime Video - Fotos AFP
Películas

Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV

Foto X: @SOUTHCOM (Comando Sur de EE. UU.)
Despliegue militar de Estados Unidos

Reloj que anticipa conteo regresivo: Comando Sur de EE. UU. revela imágenes de operaciones que coinciden con despliegue militar en el Caribe

Elecciones Ecuador | Foto: AFP
Ecuador

Ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en referéndum sobre las bases militares extranjeras y la estructura legislativa del país

Aranceles | Foto referencia: AFP
Comercio

De qué se tratan los acuerdos comerciales que anunció Estados Unidos con cuatro países de Latinoamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre