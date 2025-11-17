Exigen fe de vida: Golpearon en la cabeza y aislaron a preso vinculado al atentado con drones a Maduro

Henryberth Rivas Rivas, alias 'Morfeo', detenido en septiembre de 2018 acusado de ser parte del fallido atentado con drones (que el régimen denominó "Operación Fénix") contra Nicolás Maduro, ha sido golpeado y su madre exige fe de vida.

VEA TAMBIÉN Sospechan que Superlano y Carreño fueron llevados al Rodeo 1, donde tienen completamente aislado a Baduel o

Henryberth está bajo aislamiento en El Rodeo I, a las afueras de Caracas, a donde ha acudido su madre Urebiri Rivas, para denunciar la tortura.

A los familiares se les niega todo tipo de información de los detenidos, además se les niega que les lleven alimentos o medicinas.

Según ella, funcionarios de custodia golpearon a Henryberth en la cabeza y rociaron gas pimienta dentro de las celdas luego de un altercado durante la salida al sol.

Desde ese momento, Henryberth permanece aislado junto a Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios y Rafael Castro.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIPve, dijo que el aislamento comenzó el pasado 26 de octubre.

VEA TAMBIÉN Yerno de Edmundo González irá a juicio por estos seis delitos: Tribunal admite las acusaciones de la Fiscalía del régimen y lo envían al Rodeo I o

"Los custodios actúan bajo órdenes de la directiva del penal, violando abiertamente la Constitución y tratados internacionales. Esto viola el derecho a la integridad física y la prohibición de la tortura (Art. 46 CRBV), la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mandela de la ONU.

Además recuerda que la tortura es un crimen investigado por la Corte Penal Internacional. El aislamiento prolongado también lo es.

Aunque insistan, la dignidad humana no se quiebra con golpes.

Este es el video que presentó el régimen de Venezuela, supuestamente bajo coacción, donde Henryberth Rivas confiesa el hecho y vincula a otros.