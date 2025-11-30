“De ser una de mis mayores competencias, se ha vuelto un hermano”: J Balvin protagonizó emotivo momento con Maluma en concierto de Medellín

Luego de una alta expectativa, J Balvin finalmente se presentó en su natal Medellín, donde sorprendió a sus miles de fanáticos con un espectáculo lleno de luces, baile y varios invitados, entre los que destacaron 50 Cent, Daddy Yankee, Ryan Castro, entre otros.

De hecho, uno de los momentos que más causó emoción entre los espectadores fue cuando invitó al escenario al también colombiano Maluma, quien se arrodilló en símbolo de respeto a su colega.

En medio del emotivo momento, Maluma le dijo unas palabras fuera de micrófono a Balvin y le dio un beso en la frente.

En el escenario, ambos artistas abrieron su corazón, por lo que J Balvin le dedicó unas conmovedoras palabras a Maluma ante los miles de asistentes.

“Delante de todo el mundo quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto. Que, de ser de mis mayores competencias, se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”, comentó Balvin a Maluma.

Asimismo, el cantante de ‘Colores’ afirmó que se siente emocionado porque comparten cosas de la vida como ser padres de familia, situación que, según J Balvin, los hizo madurar y crecer como persona.

“Eres un parcero, un hermano, eres Juan Luis Londoño para mí, y soy José Álvaro Osorio para vos”, mencionó. “Tu hija París es como mi sobrina” añadió ante el aplauso de los asistentes.

J Balvin y Maluma se han convertido en grandes referentes del género urbano colombiano y sus canciones han trascendido fronteras al cosechar un gran éxito en América Latina y Europa.

Precisamente, J Balvin está atravesando una nueva etapa en su carrera profesional luego de admitir que había sufrido algunos tropiezos en su salud mental debido a las presiones que ha tenido como artista.

Sin embargo, Balvin ha logrado manejar la ansiedad y la depresión, y se ha convertido en una de las voces que invita a la búsqueda de ayuda profesional en situaciones difíciles.